Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
ФИФА объявила претендентов на приз лучшему игроку года. Оценивается игра футболистов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Победителя определят по итогам голосования тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.
В список кандидатов на награду The Best вошли:
– Усман Дембеле (Франция и «Пари Сен-Жермен»);
– Ашраф Хакими (Марокко и «Пари Сен-Жермен»);
– Харри Кейн (Англия и «Бавария»);
– Килиан Мбаппе (Франция и «Реал Мадрид»);
– Нуну Мендеш (Португалия и «Пари Сен-Жермен»);
– Коул Палмер (Англия и «Челси»);
– Педри (Испания и «Барселона»);
– Рафинья (Бразилия и «Барселона»);
– Мохамед Салах (Египет и «Ливерпуль»);
– Витинья (Португалия и «Пари Сен-Жермен»);
– Ламин Ямаль (Испания и «Барселона»).
В 2024 году лучшим игроком по версии ФИФА стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.