Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА

Стали известны кандидаты на приз лучшему игроку года от ФИФА.

ФИФА объявила претендентов на приз лучшему игроку года. Оценивается игра футболистов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Победителя определят по итогам голосования тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

В список кандидатов на награду The Best вошли:

Усман Дембеле (Франция и «Пари Сен-Жермен»);

Ашраф Хакими (Марокко и «Пари Сен-Жермен»);

Харри Кейн (Англия и «Бавария»);

Килиан Мбаппе (Франция и «Реал Мадрид»);

Нуну Мендеш (Португалия и «Пари Сен-Жермен»);

Коул Палмер (Англия и «Челси»);

Педри (Испания и «Барселона»);

Рафинья (Бразилия и «Барселона»);

Мохамед Салах (Египет и «Ливерпуль»);

Витинья (Португалия и «Пари Сен-Жермен»);

Ламин Ямаль (Испания и «Барселона»).

В 2024 году лучшим игроком по версии ФИФА стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
