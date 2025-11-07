«Питтсбург» поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ во время матча с «Вашингтоном». Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию

«Питтсбург» поздравил Александра Овечкина с 900-м голом в НХЛ.

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон » (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ . Во время матча «Пингвинс» поздравили Александра Овечкина с историческим достижением.

В прошлом матче с «Сент-Луисом» (6:1) 40-летний россиянин забросил 900-ю шайбу в регулярках лиги. Форвард «Кэпиталс» первым в истории достиг такой отметки.

В первом периоде «Питтсбург» поздравил Овечкина, выведя на видеокуб арены ролик с юбилейным голом.

Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию, он тоже тепло их поприветствовал.

Овечкин против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне

Все, что нужно знать о 900 голах Овечкина