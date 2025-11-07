Кучеров набрал 2+1 в матче с «Вегасом» и стал 1-й звездой. У него 14 очков в 12 играх в сезоне

Никита Кучеров набрал 2+1 в матче с «Вегасом».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал дубль и прибавил результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (6:3). Его признали первой звездой встречи.

На счету 32-летнего россиянина стало 14 (7+7) очков в 12 играх в сезоне при полезности «минус 2».

Сегодня Кучеров (20:21, «+2») реализовал 2 из 5 бросков в створ и допустил 1 потерю.