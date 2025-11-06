Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской. Голы в ней должны считать для «Золотого мяча». В Испании мне было легче забивать»

Криштиану Роналду: саудовская лига намного лучше французской и португальской.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии.

«Год за годом, год за годом я забиваю все больше. Даже в неудачный год я забивал 25 голов. Если бы я сейчас играл в топ-команде Премьер-лиги, я бы забил столько же. Мне не нужно высказываться, потому что они могут говорить что угодно. Но цифры – они не лгут.

Люди не могут говорить о саудовской лиге. Они никогда здесь не были, они здесь не играют. Они не знают, что такое бегать при температуре 40 градусов, не знают. А я все еще продолжаю.

И я повторю: саудовская лига намного лучше, чем португальская. Конечно, лучше французской лиги – это только «ПСЖ». Премьер-лига хороша, конечно, она номер один.

И они должны считать голы в Саудовской Аравии для «Золотого мяча ». Почему они не считают саудовскую лигу? Почему? Посмотрите, сколько у нас в лиге топ-игроков. Спросите других игроков, хороша ли лига. Я играл везде – мне было легче забивать в Испании, чем в Саудовской Аравии», – сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии .