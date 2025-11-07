Шесть человек арестованы во время пропалестинских и произраильских протестов перед матчем «Виллы» и «Маккаби» в ЛЕ. Троих из них задержали за проявление расизма

Шесть человек арестованы на протестах перед матчем «Астон Виллы» и «Маккаби».

Полиция арестовала шестерых человек, участвовавших в протестах перед матчем «Астон Виллы » и «Маккаби » Тель-Авив в Бирмингеме.

Англичане играют с израильтянами (1:0, перерыв) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы .

Перед игрой у стадиона прошли произраильские и пропалестинские акции протеста. Сообщается, что они привели к беспорядкам.

Местная полиция подтвердила, что три человека были арестованы за нарушения общественного порядка, отягощенные проявлениями расизма.

Также 21-летний мужчина был арестован за невыполнение требования снять маску, 17-летний юноша – за невыполнение требования разойтись. Еще один человек за нарушение общественного порядка.

Для работы у стадиона было задействовано более 700 сотрудников полиции, а также полицейские лошади, собаки, беспилотники и дорожные службы. Командир полиции Том Джойс назвал ситуацию «беспрецедентной».