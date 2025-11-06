Алина Загитова: «Николай Картозия – человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»
Алина Загитова заявила, что восхищается Николаем Картозией.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что восхищается продюсером Николаем Картозией.
«Я искренне беру с него пример – как с профессионала, творца и личности с поразительным внутренним светом.
Человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник», – написала Загитова в сторис.
«Сказал: либо там будет Тутберидзе, либо программа будет называться «Большая жопа». Гендиректор «Пятницы» об Этери в шоу «Большие девочки»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Алины Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости