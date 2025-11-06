Алина Загитова: «Николай Картозия – человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»

Алина Загитова заявила, что восхищается Николаем Картозией.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что восхищается продюсером Николаем Картозией .

«Я искренне беру с него пример – как с профессионала, творца и личности с поразительным внутренним светом.

Человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник», – написала Загитова в сторис.

