Алина Загитова: «Николай Картозия – человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»

Алина Загитова заявила, что восхищается Николаем Картозией.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что восхищается продюсером Николаем Картозией.

«Я искренне беру с него пример – как с профессионала, творца и личности с поразительным внутренним светом.

Человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник», – написала Загитова в сторис.

«Сказал: либо там будет Тутберидзе, либо программа будет называться «Большая жопа». Гендиректор «Пятницы» об Этери в шоу «Большие девочки»

