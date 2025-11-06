98

Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»

Криштиану Роналду заявил, что в мире нет никого популярнее него.

Криштиану Роналду заявил, что он самый известный в мире, в популярности ему уступает даже президент США Дональд Трамп. Ранее португалец заявил, что хотел бы встретиться с Трампом. 

– Вы двое – самые известные люди на планете, верно? У тебя больше всех подписчиков, а он, пожалуй, самый узнаваемый человек в мире.

– Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее? Я или Дональд Трамп?

– И как ты думаешь?

– Я. Думаю, во всем мире, даже на маленьком острове, меня знают больше, чем его.

– Правда?

– Да.

– Интересное сравнение. Думаешь, ты бы победил?

– Да.

– Скорее всего, так и есть.

– Думаю, в мире нет никого более известного, чем я, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoДональд Трамп
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
Политика
logoвысшая лига Саудовская Аравия
болельщики
logoПирс Морган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду о Трампе: «Он мне нравится, один из тех, кто способен изменить мир. Надеюсь встретиться с ним однажды. Между нами есть кое-что общее»
сегодня, 16:48
Роналду считает себя красивее Бекхэма: «У него красивое лицо, остальное – нормально. Представьте меня в красных плавках на Копакабане. Я идеален»
сегодня, 16:23Видео
Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской. Голы в ней должны считать для «Золотого мяча». В Испании мне было легче забивать»
сегодня, 16:08Видео
Главные новости
У Батракова 14+5 в 22 матчах сезона за «Локо» и сборную России
1 минуту назад
«Спартак» – «Локомотив». 3:1 – Батраков забил, Маркиньос сделал дубль. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
16 минут назадТесты и игры
Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА
17 минут назад
Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
28 минут назад
Лига Европы. «Црвена Звезда» принимает «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» играет с «Лионом»
30 минут назадLive
Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА
30 минут назад
Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
39 минут назад
«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера
сегодня, 17:15
Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили
сегодня, 17:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
17 минут назад
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Брейдаблик», «Майнц» играет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
31 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» принимает «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
45 минут назад
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
56 минут назад
Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
сегодня, 17:06
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
сегодня, 16:36
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
сегодня, 15:40
У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
сегодня, 15:10
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"