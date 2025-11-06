Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»
Криштиану Роналду заявил, что он самый известный в мире, в популярности ему уступает даже президент США Дональд Трамп. Ранее португалец заявил, что хотел бы встретиться с Трампом.
– Вы двое – самые известные люди на планете, верно? У тебя больше всех подписчиков, а он, пожалуй, самый узнаваемый человек в мире.
– Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее? Я или Дональд Трамп?
– И как ты думаешь?
– Я. Думаю, во всем мире, даже на маленьком острове, меня знают больше, чем его.
– Правда?
– Да.
– Интересное сравнение. Думаешь, ты бы победил?
– Да.
– Скорее всего, так и есть.
– Думаю, в мире нет никого более известного, чем я, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
