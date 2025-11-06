Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»

Криштиану Роналду заявил, что в мире нет никого популярнее него.

Криштиану Роналду заявил, что он самый известный в мире, в популярности ему уступает даже президент США Дональд Трамп. Ранее португалец заявил , что хотел бы встретиться с Трампом.

– Вы двое – самые известные люди на планете, верно? У тебя больше всех подписчиков, а он, пожалуй, самый узнаваемый человек в мире.

– Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее? Я или Дональд Трамп?

– И как ты думаешь?

– Я. Думаю, во всем мире, даже на маленьком острове, меня знают больше, чем его.

– Правда?

– Да.

– Интересное сравнение. Думаешь, ты бы победил?

– Да.

– Скорее всего, так и есть.

– Думаю, в мире нет никого более известного, чем я, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии .