Некоторые игроки «Реала» считают, что Алонсо их не понимает. Замены Трента и Винисиуса вызвали вопросы в раздевалке (Хосеп Педрероль)

Часть игроков «Реала» не понимает решений Алонсо.

По информации журналиста Хосепа Педрероля, часть раздевалки считает, что Алонсо не понимает игроков и относится к ним слишком строго.

Отмечается, что после поражения от «Ливерпуля » (0:1) в Лиге чемпионов некоторые футболисты признавали, что не поняли, почему Трент Александер-Арнолд вышел на замену на 81-й минуте. Ранее вопросы также вызвала замена Винисиуса Жуниора в класико.