Некоторые игроки «Реала» считают, что Алонсо их не понимает. Замены Трента и Винисиуса вызвали вопросы в раздевалке (Хосеп Педрероль)
Часть игроков «Реала» не понимает решений Алонсо.
Некоторые игроки «Реала» не понимают решений Хаби Алонсо.
По информации журналиста Хосепа Педрероля, часть раздевалки считает, что Алонсо не понимает игроков и относится к ним слишком строго.
Отмечается, что после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов некоторые футболисты признавали, что не поняли, почему Трент Александер-Арнолд вышел на замену на 81-й минуте. Ранее вопросы также вызвала замена Винисиуса Жуниора в класико.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
