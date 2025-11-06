Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
Всего в список вошли 88 футболистов.
Вратари:
Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);
Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хилfль»);
Диогу Кошта (Португалия, «Порту»);
Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал Мадрид»);
Микеле Ди Грегорио (Италия, «Ювентус»);
Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен» / «Манчестер Сити»);
Фабио Лопес (Бразилия, «Флуминенсе»);
Джон Виктор (Бразилия, «Ботафого» / «Ноттингем Форест»);
Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
Эдуар Менди (Сенегал, «Аль-Ахли»);
Алекс Мерет (Италия, «Наполи»);
Кевин Мьер (Колумбия, «Крус Асуль»);
Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);
Ян Облак (Словения, «Атлетико Мадрид»);
Давид Райя (Испания, «Арсенал»);
Роберт Санчес (Испания, «Челси»);
Унаи Симон (Испания, «Атлетик Бильбао»);
Ян Зоммер (Швейцария, «Интер»);
Миле Свилар (Бельгия, «Рома»);
Войчех Шченсны (Польша, «Барселона»);
Уэвертон (Бразилия, «Палмейрас»);
Ронуэн Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).
Защитники:
Пау Кубарси (Испания, «Барселона»);
Марк Кукурелья (Испания, «Челси»);
Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);
Джованни Ди Лоренцо (Италия, «Наполи»);
Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»);
Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);
Рафаэл Геррейру (Португалия, «Интер»);
Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);
Дин Хейсен (Испания, «Борнмут» / «Реал Мадрид»);
Ибраима Конате (Франция, «Ливерпуль»);
Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хилаль»);
Жюль Кунде (Франция, «Барселона»);
Габриэл Магальяэс (Бразилия, «Арсенал»);
Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);
Нуну Мендеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);
Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»);
Вильян Пачо (Эквадор, «Пари Сен-Жермен»);
Антонио Рюдигер (Германия, «Реал Мадрид»);
Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);
Тиаго Силва (Бразилия, «Флуминенсе»);
Дайо Упамекано (Франция, «Бавария»);
Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).
Полузащитники:
Джон Арьяс (Колумбия, «Флуминенсе» / «Вулверхэмптон»);
Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);
Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);
Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»);
Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);
Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»);
Райан Гравенберх (Нидерланды, «Ливерпуль»);
Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»);
Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Ливерпуль»);
Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);
Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);
Жоау Невеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);
Рубен Невеш (Португалия, «Аль-Хиляль»);
Майкл Олисе (Франция, «Бавария»);
Коул Палмер (Англия, «Челси»);
Педри (Испания, «Барселона»);
Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
Фабиан Руис (Испания, «Пари Сен-Жермен»);
Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид»);
Витинья (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);
Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»).
Нападающие:
Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, «Аль-Хилаль»);
Брэдли Барколя (Франция, «Пари Сен-Жермен»);
Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»);
Дезире Дуэ (Франция, «Пари Сен-Жермен»);
Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия Дортмунд»);
Виктор Дьокереш (Швеция, «Спортинг» / «Арсенал»);
Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
Луис Энрике Андре (Бразилия, «Ботафого» / «Зенит»);
Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл» / «Ливерпуль»);
Харри Кейн (Англия, «Бавария»);
Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи» / «Пари Сен-Жермен»);
Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);
Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);
Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);
Жоао Педро (Бразилия, «Брайтон» / «Челси»);
Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);
Матео Ретеги (Италия, «Аталанта» / «Аль-Кадисия»);
Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»);
Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);
Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).