  • Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
ФИФА опубликовала список претендентов на попадание в команду года.

Стали известны кандидаты на попадание в команду года от ФИФА.

Всего в список вошли 88 футболистов.

Вратари:

Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);

Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хилfль»);

Диогу Кошта (Португалия, «Порту»);

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал Мадрид»);

Микеле Ди Грегорио (Италия, «Ювентус»);

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Пари Сен-Жермен» / «Манчестер Сити»);

Фабио Лопес (Бразилия, «Флуминенсе»);

Джон Виктор (Бразилия, «Ботафого» / «Ноттингем Форест»);

Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Эдуар Менди (Сенегал, «Аль-Ахли»);

Алекс Мерет (Италия, «Наполи»);

Кевин Мьер (Колумбия, «Крус Асуль»);

Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);

Ян Облак (Словения, «Атлетико Мадрид»);

Давид Райя (Испания, «Арсенал»);

Роберт Санчес (Испания, «Челси»);

Унаи Симон (Испания, «Атлетик Бильбао»);

Ян Зоммер (Швейцария, «Интер»);

Миле Свилар (Бельгия, «Рома»);

Войчех Шченсны (Польша, «Барселона»);

Уэвертон (Бразилия, «Палмейрас»);

Ронуэн Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).

Защитники:

Пау Кубарси (Испания, «Барселона»);

Марк Кукурелья (Испания, «Челси»);

Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);

Джованни Ди Лоренцо (Италия, «Наполи»);

Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити»);

Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);

Рафаэл Геррейру (Португалия, «Интер»);

Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»);

Дин Хейсен (Испания, «Борнмут» / «Реал Мадрид»);

Ибраима Конате (Франция, «Ливерпуль»);

Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хилаль»);

Жюль Кунде (Франция, «Барселона»);

Габриэл Магальяэс (Бразилия, «Арсенал»);

Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»);

Нуну Мендеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»);

Вильян Пачо (Эквадор, «Пари Сен-Жермен»);

Антонио Рюдигер (Германия, «Реал Мадрид»);

Вильям Салиба (Франция, «Арсенал»);

Тиаго Силва (Бразилия, «Флуминенсе»);

Дайо Упамекано (Франция, «Бавария»);

Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»).

Полузащитники:

Джон Арьяс (Колумбия, «Флуминенсе» / «Вулверхэмптон»);

Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);

Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»);

Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);

Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»);

Райан Гравенберх (Нидерланды, «Ливерпуль»);

Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»);

Алексис Мак Аллистер (Аргентина, «Ливерпуль»);

Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);

Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»);

Жоау Невеш (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Рубен Невеш (Португалия, «Аль-Хиляль»);

Майкл Олисе (Франция, «Бавария»);

Коул Палмер (Англия, «Челси»);

Педри (Испания, «Барселона»);

Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

Фабиан Руис (Испания, «Пари Сен-Жермен»);

Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);

Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал Мадрид»);

Витинья (Португалия, «Пари Сен-Жермен»);

Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»).

Нападающие:

Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, «Аль-Хилаль»);

Брэдли Барколя (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Усман Дембеле (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Дезире Дуэ (Франция, «Пари Сен-Жермен»);

Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия Дортмунд»);

Виктор Дьокереш (Швеция, «Спортинг» / «Арсенал»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

Луис Энрике Андре (Бразилия, «Ботафого» / «Зенит»);

Александер Исак (Швеция, «Ньюкасл» / «Ливерпуль»);

Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи» / «Пари Сен-Жермен»);

Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»);

Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

Жоао Педро (Бразилия, «Брайтон» / «Челси»);

Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);

Матео Ретеги (Италия, «Аталанта» / «Аль-Кадисия»);

Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»);

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
