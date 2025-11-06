  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. «Шахтер» примет «Брейдаблик», «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
2

Лига конференций. «Шахтер» примет «Брейдаблик», «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ

В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура.

В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура общего этапа.

В четверг «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Шахтер» примет «Брейдаблик».

Киевское «Динамо» сыграет со «Зриньски, «Райо Вальекано» – с «Лехом».

Лига конференций

3-й тур

Лига Конференций. 3 тур
6 ноября 17:45, Tammelan Stadion
КуПС
Не начался
Слован Б
Лига Конференций. 3 тур
6 ноября 20:00, Талла
Шелбурн
Не начался
Дрита

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига конференций УЕФА
logoЛегия
logoРакув
logoСамсунспор
logoДрита
logoЛех
logoКуПС
logoШкендия-79
logoЯгеллония
logoМайнц
logoШахтер
logoСтрасбур
logoХэкен
logoСпарта Прага
logoНоа
logoЗриньски
logoАЕК
logoАбердин
logoСигма
logoОмония
logoФиорентина
logoЛинкольн Гибралтар
logoРапид Вена
logoУниверситатя Крайова
logoРайо Вальекано
logoШелбурн
logoАЗ
logoКристал Пэлас
logoБрейдаблик
logoЦеле
logoАЕК Ларнака
logoСлован Братислава
logoШэмрок Роверс
logoДинамо Киев
logoХамрун Спартанс
logoЛозанна
logoРиека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Некоторые игроки «Реала» считают, что Алонсо их не понимает. Замены Трента и Винисиуса вызвали вопросы в раздевалке (Хосеп Педрероль)
11 минут назад
Итурральде об отмене гола «Брюгге»: «Шченсному помешали опереться на левую ногу. Очевидный фол»
51 минуту назад
Директор пивоваренной компании «Балтика»: «Пиво – продукт радостный, оптимистичный, где же ему быть, как не на футболе. Российское пивоварение ничем не уступает, а чаще и превосходит импортное»
53 минуты назад
Митрофанов о пиве на стадионах: «В ТЦ можно выпить пива, и мы не говорим, что торговые центры – опасное место. Можно упоминать театры, любую сферу. Общество стало более зрелым»
сегодня, 10:50
Александр Мостовой: «Я за пиво на стадионах, люди из Испании приезжали на ЧМ, каждый день без пива – просто не день. В Испании и Франции футболисты любят выпить»
сегодня, 10:48
Миранчук намерен уйти из «Атланты» зимой после невыхода клуба в плей-офф. Хавбек хочет остаться в МЛС, возвращение в Россию не рассматривается (Sport Baza)
сегодня, 10:13
Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»
сегодня, 09:38
Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»
сегодня, 09:23
Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»
сегодня, 09:13
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Флик после 3:3 с «Брюгге»: «Мы «Барса», и не будем защищаться на своей половине и играть на контратаках, чтобы выиграть 1:0. Можно придерживаться философии, но нужно все делать лучше»
7 минут назад
Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»
41 минуту назад
Эстевао с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Карабах» – «Челси», Хато, чьи ошибки привели к двум голам, получил 6.3. Гиттенс с оценкой 5.7 – худший
сегодня, 10:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 10:34
«Ахмат» обратился в ЭСК по удалению Мелкадзе и неназначению пенальти в матче с «Балтикой»
сегодня, 10:10
В ПАОК опровергли слухи о желании расстаться с Чаловым зимой: «Это неправда»
сегодня, 09:53
Лига Европы. «Црвена Звезда» примет «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» сыграет с «Лионом»
сегодня, 09:35
У Ямаля самая высокая оценка в «Барсе» за матч с «Брюгге» по Индексу ГОЛа – 8.3. Боржеш с дублем и 8.4 балла – лучший игрок встречи
сегодня, 09:10
Арсен Венгер: «Виртц попросил «Ливерпуль» играть «десятку» – это разрушило полузащиту команды, Собослаи вынужден быть на фланге. Держать Флориана в центре – стратегическая ошибка»
сегодня, 07:05
Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»
сегодня, 05:05