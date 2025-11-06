Лига конференций. «Шахтер» примет «Брейдаблик», «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура.
В Лиге конференций пройдут матчи 3-го тура общего этапа.
В четверг «Майнц» сыграет с «Фиорентиной», «Шахтер» примет «Брейдаблик».
Киевское «Динамо» сыграет со «Зриньски, «Райо Вальекано» – с «Лехом».
Лига конференций
3-й тур
6 ноября 17:45, Мева Арена
Не начался
6 ноября 17:45, epet ARENA
Не начался
6 ноября 17:45, OPAP Arena
Не начался
6 ноября 17:45, АЕК-Арена
Не начался
6 ноября 17:45, Мейски
Не начался
6 ноября 17:45, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Не начался
6 ноября 17:45, Tammelan Stadion
6 ноября 17:45, Арена Петрол
6 ноября 17:45, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Не начался
6 ноября 20:00, Гамла Уллеви
6 ноября 20:00, Селхерст Парк
Не начался
6 ноября 20:00, Stade de la Tuilière
6 ноября 20:00, Арена Люблин
Не начался
6 ноября 20:00, Филипп II
Не начался
6 ноября 20:00, Европа Пойнт
6 ноября 20:00, Кампо де Вальекас
Не начался
6 ноября 20:00, Талла
6 ноября 20:00, Альянц-Штадион
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
