Владислав Радимов: «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Исключение — Батраков с его креативностью»

Владислав Радимов: к игре «Локомотива» соперники уже приспособились.

Владислав Радимов считает, «Зенит» и «Спартак» ничего не дали создать «Локомотиву » в последних матчах.

В четверг железнодорожники проиграли красно-белым (1:3) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, а в субботу уступили «Зениту » (0:2) в 14-м туре РПЛ .

«К игре «Локомотива» соперники уже приспособились, а без Воробьева им не хватает вариативности. Воробьев может играть разнообразно, а Комличенко все‑таки более одноплановый игрок.

«Зенит» и «Спартак » практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Единственное исключение — Батраков с его креативностью», — сказал бывший футболист сборной России.