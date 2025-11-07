Владислав Радимов: «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Исключение — Батраков с его креативностью»
Владислав Радимов: к игре «Локомотива» соперники уже приспособились.
Владислав Радимов считает, «Зенит» и «Спартак» ничего не дали создать «Локомотиву» в последних матчах.
В четверг железнодорожники проиграли красно-белым (1:3) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, а в субботу уступили «Зениту» (0:2) в 14-м туре РПЛ.
«К игре «Локомотива» соперники уже приспособились, а без Воробьева им не хватает вариативности. Воробьев может играть разнообразно, а Комличенко все‑таки более одноплановый игрок.
«Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Единственное исключение — Батраков с его креативностью», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
