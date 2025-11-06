Роналду о Бекхэме: «У него красивое лицо, остальное нормально. Я идеален, внешность – это все вместе»
Криштиану Роналду считает, что более привлекателен внешне, чем экс-полузащитник «Манчестер «Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
– Ты считаешь, что выглядишь лучше Дэвида Бекхэма? Ты красивее?
– Зависит от обстоятельств. Потому что для меня внешность – это не только лицо. Внешность – это все вместе. Представь меня, но не Криштиану, а обычного парня. В красных плавках на Копакабане (пляж в Рио-де-Жанейро – Спортс’‘), пьющего кокосовую воду. Думаешь, у меня не будет шанса?
– Ты и Бекхэм. Вы идете по Копакабане, скажем, минут 10. Кто привлекает больше всего внимания?
– Мы не знамениты?
– Не знамениты. Только тело.
– Я, 100%. Да ладно тебе, Пирс.
– Никто не будет смотреть на Бекхэма.
– Да ладно, да ладно. Он это знает. У него красивое лицо, остальное нормально. Я не нормальный, я идеален (смеется).
Он парень, который мне нравится. Он хорошо говорит. Он мне нравится, нравится, – сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.