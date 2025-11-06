Роналду о Бекхэме: «У него красивое лицо, остальное нормально. Я идеален, внешность – это все вместе»

Криштиану Роналду: у Бекхэма красивое лицо, остальное – нормально, а я идеален.

Криштиану Роналду считает, что более привлекателен внешне, чем экс-полузащитник «Манчестер «Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

– Ты считаешь, что выглядишь лучше Дэвида Бекхэма? Ты красивее?

– Зависит от обстоятельств. Потому что для меня внешность – это не только лицо. Внешность – это все вместе. Представь меня, но не Криштиану, а обычного парня. В красных плавках на Копакабане (пляж в Рио-де-Жанейро – Спортс’‘), пьющего кокосовую воду. Думаешь, у меня не будет шанса?

– Ты и Бекхэм. Вы идете по Копакабане, скажем, минут 10. Кто привлекает больше всего внимания?

– Мы не знамениты?

– Не знамениты. Только тело.

– Я, 100%. Да ладно тебе, Пирс.

– Никто не будет смотреть на Бекхэма.

– Да ладно, да ладно. Он это знает. У него красивое лицо, остальное нормально. Я не нормальный, я идеален (смеется).

Он парень, который мне нравится. Он хорошо говорит. Он мне нравится, нравится, – сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии .