На арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси – требуют нотариально заверенный перевод («Чемпионат»)

Фанатов в форме «Шанхая» не пускают на арену СКА из-за иероглифов на джерси.

На арену СКА перед матчем с «Шанхай Дрэгонс» не пускают болельщиков в форме китайского клуба из-за иероглифов.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 6 ноября, в Ледовом дворце.

Как сообщает «Чемпионат», сотрудник компании, обеспечивающей пропуск фанатов на арену, объяснил, что, согласно техническому регламенту КХЛ, средства поддержки должны иметь нотариально заверенный перевод.

Таким образом, иероглифы на джерси «Шанхай Дрэгонс» должны быть переведены.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
болельщики
игровая форма
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoКХЛ
