  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мичков забил «Нэшвиллу» и прервал 9-матчевую безголевую серию. У него 2+5 в 14 играх в сезоне
Видео
4

Мичков забил «Нэшвиллу» и прервал 9-матчевую безголевую серию. У него 2+5 в 14 играх в сезоне

Матвей Мичков забил «Нэшвиллу» и прервал 9-матчевую безголевую серию.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1) и был признан второй звездой встречи. 

На счету 20-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 14 играх в сезоне при нейтральной полезности. Он прервал 9-матчевую безголевую серию.

Сегодня Мичков (12:52, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 1 блоком и 1 силовым приемом и допустил 3 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoНэшвилл
logoМатвей Мичков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кросби дважды забил «Вашингтону» и делит с Готье 1-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих форвардов по 11 шайб
47 минут назадВидео
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Авангард», «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом»
57 минут назад
Малкин набрал 20-е очко в сезоне – пас на победный гол в матче с «Вашингтоном». У него 3+17 в 15 играх – делит с Макдэвидом 1-е место в гонке ассистентов
сегодня, 03:58Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Монреаль» уступил «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» обыграла «Миннесоту», «Анахайм» забросил 7 шайб «Далласу»
сегодня, 03:45Live
«Питтсбург» поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ во время матча с «Вашингтоном». Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию
сегодня, 03:35Видео
Овечкин в матче против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне
сегодня, 03:22Видео
Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 4 очка в 13 играх
сегодня, 03:10Видео
Никитин о Самонове: «Александр – командный игрок. ЦСКА нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам»
сегодня, 02:35
Исаков о 2:1 с ЦСКА: «Торпедо» тяжело вошло в игру, потом подкорректировало многие ситуации и довело матч до победы»
сегодня, 02:22
Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»
сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера. У него 1 гол и «минус 6» в 10 играх в сезоне
12 минут назад
Бучневич продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 9» в 15 играх в сезоне
27 минут назад
Тарасенко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Каролиной». У него 10 баллов и «минус 6» в 15 играх в сезоне
37 минут назадВидео
Тренер «Сочи» Михайлов о 4:5 с «Северсталью»: «Вели 3:2, 4:3, но пока не хватает.надежности и монолитности. Убеждены: будет серия хороших побед»
сегодня, 02:59
Десятков о 3:4 с «Динамо»: «Лада» забила хорошие голы, но наудалялась. У них роскошное большинство»
сегодня, 02:47
Гатиятулин о 3:4 с Минском: «Часть матча «Ак Барс» справлялся, в третьем периоде допустил ошибки»
сегодня, 02:09
Козырев о 5:4 с «Сочи»: «Очень сложный матч. После двух домашних поражений «Северстали» нужна была победа»
сегодня, 01:56
Квартальнов о 4:3 с «Ак Барсом»: «Интересная игра, третий период – огонь: Минску надо было найти в атаке рациональную линию»
сегодня, 01:20
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:30Тесты и игры
Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»
вчера, 21:56