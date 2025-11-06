20

Мусаев – Winline тренер месяца. У «Краснодара» три победы в трех матчах октября

Мурад Мусаев признан тренером месяца в Мир РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил награду Winline тренер октября в РПЛ. «Быки» выиграли три из трех матчей чемпионата в прошлом месяце. 

Тренер ЦСКА Фабио Челестини выиграл в голосовании болельщиков, комментаторы отдали предпочтение Михаилу Галактионову из «Локомотива».

Мусаев стал лучшим по версии экспертов РПЛ. Их выбор является решающим в случае победы трех разных кандидатов. 

Тренер «Краснодара» также опередил Сергея Семака («Зенит»), Андрея Талалаева («Балтика») и Игоря Осинькина («Сочи»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoМурад Мусаев
logoСочи
logoИгорь Осинькин
logoКраснодар
logoФабио Челестини
logoЗенит
logoЛокомотив
logoАндрей Талалаев
logoСергей Семак
рейтинги
logoЦСКА
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне санкций против «Лукойла»: «Если в такой ситуации мы не будем объединяться... На поле мы соперники, но в кабинетах должны быть единомышленниками»
15 минут назад
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Паттерн аудитории – болеть за наших против не наших. Хотелось бы Карпину показать цифры – матчи сборной попали в топ‑20 трансляций года»
45 минут назад
Экс-арбитр Бурруль об отмененном голе «Брюгге»: «Не вижу фола. Легкомысленный ход Шченсного – он почувствовал легкий контакт и упал»
57 минут назад
«Кристал Пэлас» в декабре сыграет 4 матча за 9 дней. Гласнер заявил: «Каждый думает о себе, чтобы заработать как можно больше денег. Речь не о благополучии игроков»
сегодня, 07:30
Член совета директоров «Динамо» Гулевский: «Команда будет бороться за чемпионство в 2027 году. Мы верим в тренера»
сегодня, 07:20
Инфантино о том, получит ли Трамп «Премию мира ФИФА»: «Увидите 5 декабря. У Дональда невероятная энергия. Он говорит то, что думают многие, но, возможно, не решаются сказать»
сегодня, 06:55
900-й гол Овечкина, «Барса» чуть не проиграла «Брюгге», «Динамо» победило «Зенит», Дегтярев хочет расширять Fan ID, стратегия РПЛ-2030, Непомнящий вылетел с Кубка мира и другие новости
сегодня, 06:10
Сегодня празднуют всемирный День без бумаги. Но она нам и не нужна, чтобы написать эти слова: ищем комьюнити-менеджера в Спортс’‘!
сегодня, 06:00Вакансия
Мэр Суарес передал Месси ключ от Майами: «Есть желание вручить ключ вам за все, что вы сделали для города, страны, футбольного мира»
сегодня, 05:30Фото
Моуринью про 0:1 от «Байера»: «Это неспортивное поведение... Судья не питает ко мне симпатии, и я к нему тоже. «Бенфика» проиграла не из-за арбитра»
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке
3 минуты назад
Арсен Венгер: «Виртц попросил «Ливерпуль» играть «десятку» – это разрушило полузащиту команды, Собослаи вынужден быть на фланге. Держать Флориана в центре – стратегическая ошибка»
сегодня, 07:05
Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»
сегодня, 05:05
«Спартак» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 04:30
Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Вулверхэмптон». Его кандидатура рассматривается
сегодня, 02:57
Сергей Юран: «Спартак» волнообразно проводит матчи. Игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняется»
сегодня, 02:35
«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
сегодня, 01:15
Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
сегодня, 00:50
Уразбахтин про 1:2 от «Интера»: «Кайрат» может вписать такой матч в историю – игра развивалась по моим указаниям. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах»
сегодня, 00:30
Боржеш набрал 16 очков за 2+1 с «Барселоной». Полузащитник «Брюгге» в командах у 20 фэнтези-менеджеров
сегодня, 00:22Фэнтези