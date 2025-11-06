Мусаев – Winline тренер месяца. У «Краснодара» три победы в трех матчах октября

Мурад Мусаев признан тренером месяца в Мир РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил награду Winline тренер октября в РПЛ . «Быки» выиграли три из трех матчей чемпионата в прошлом месяце.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини выиграл в голосовании болельщиков, комментаторы отдали предпочтение Михаилу Галактионову из «Локомотива ».

Мусаев стал лучшим по версии экспертов РПЛ. Их выбор является решающим в случае победы трех разных кандидатов.

Тренер «Краснодара » также опередил Сергея Семака («Зенит»), Андрея Талалаева («Балтика») и Игоря Осинькина («Сочи»).