  • В «Лехе» высмеяли состояние раздевалки на стадионе «Райо Вальекано». Поляки отметили отсутствующее освещение, сломанные вешалки, стопку полотенец и кучу коробок с бутылками
В польском «Лехе» высмеяли состояние раздевалки и стадиона «Райо Вальекано».

«Райо Вальекано» принимает «Лех» из Познани (0:2, второй тайм) в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Представители польского клуба в соцсетях решили поделиться впечатлениями о гостевой раздевалке на стадионе «Кампо де Вальекас».

Один из менеджеров по экипировке «Леха» выложил видео, заявив следующее: «Для начала мы столкнулись со стеной из картонных коробок. Это довольно необычно для футбольной раздевалки, но загадка быстро решилась. Внутри оказались бутылки минеральной воды, что, конечно, необходимо футболистам».

Далее он показал большую стопку полотенец, сложенных на одной из скамеек раздевалки, которую он назвал «реликвией прошлого».

«Здесь дышит подлинный футбол старых времен. Он чувствуется, его видно, слышно. По правилам каждая команда обязана подготовить комплект полотенец для гостей, но я такого в жизни ни на одном стадионе не видел. Это своего рода фольклор. Эта раздевалка напоминает о счастливо ушедших годах. Это немного грустно и немного пугающе», – сказал сотрудник «Леха».

Также на видео показана комната для тренеров, которую менеджер сравнил с «вечеринкой из 80-х», отметив, что в помещении отсутствовало освещение: «Мы гадали, как осветить это пространство получше, чтобы показать вам. Искали, где включается лампа. И загадка разрешилась: лампы здесь просто нет. Свет тут вообще не включить. Единственный источник света – вот эти верхние световые люки. Оттуда проникает немного света из коридора».

Также отмечается, что часть вешалок была сломана. 

Изображения: x.com/LechPoznan

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ABC Fútbol
