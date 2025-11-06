Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года.

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Будапеште, в 2029 году турнир примет Пекин.

«У нас есть возможность побороться в 2031 году за проведение чемпионата мира в России, но мы будем конкурировать с таким городом, как Мадрид. Предложение международной федерации направлено», – сказал Мазепин.