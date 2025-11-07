«Понравились высокие скорости «Спартака». В кои‑то веки с первых минут начали идти в прессинг». Радимов о 3:1 с «Локо»

Владислав Радимов: понравились высокие скорости «Спартака» и прессинг против «Локо».

Владислав Радимов оценил победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«Мне понравились высокие скорости «Спартака». В кои‑то веки они с первых минут начали идти в прессинг. Этот настрой повлиял на весь матч.

Во время розыгрыша штрафных очень много футболистов «Спартака» раз за разом оказывалось в чужой штрафной, что говорит об их хорошей физической форме. Нападающие «Спартака» умеют классно обращаться с мячом. И в конце концов, спартачам отступать уже некуда», – сказал бывший футболист сборной России.