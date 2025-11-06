  • Спортс
СКА пустил фаната в свитере «Шанхая» на арену после письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс» («СЭ»)

Перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге стало известно, что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», фанат «Шанхая», которого не пускали на арену,  в итоге попал на матч, но ему пришлось ждать около 50 минут, пока «Дрэгонс» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. На свитере написано «Шанхай Дрэгонс».

Игра между СКА и «Шанхаем» проходит в Ледовом дворце.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
игровая форма
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoШанхай Дрэгонс
болельщики
