СКА пустил фаната в свитере «Шанхая» на арену после письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс» («СЭ»)

СКА пустил фаната в свитере «Шанхая» на арену после письма от китайского клуба.

Перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге стало известно , что на арену СКА не пускают фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси. У болельщиков просили нотариально заверенный перевод.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», фанат «Шанхая», которого не пускали на арену, в итоге попал на матч, но ему пришлось ждать около 50 минут, пока «Дрэгонс» отправят СКА официальное письмо с переводом китайских слов на джерси. На свитере написано «Шанхай Дрэгонс».

Игра между СКА и «Шанхаем» проходит в Ледовом дворце.