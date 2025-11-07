  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров – только датчане выиграли все матчи. «Астон Вилла» – 6-я, «Бетис» – 9-й, ПАОК – 10-й, «Фенербахче» – 15-й, «Рейнджерс» – последние
5

«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров – только датчане выиграли все матчи. «Астон Вилла» – 6-я, «Бетис» – 9-й, ПАОК – 10-й, «Фенербахче» – 15-й, «Рейнджерс» – последние

«Мидтьюлланд» возглавляет турнирную таблицу Лиги Европы.

«Мидтьюлланд» идет первым в Лиге Европы после четырех туров. На счету датского клуба 12 очков.

На 2-м и 3-м месте располагаются «Фрайбург» и «Ференцварош», набравшие по 10 баллов.

«Сельта» занимает 4-е место в таблице, «Брага» – 5-е, «Астон Вилла» – 6-е, «Лион» – 7-е. У всех этих команд по 9 баллов.

На 8-й строчке с 8 очками идет «Виктория Пльзень». У «Бетиса» столько же баллов и 9-е место.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, набравший 7 очков, находится на 10-м месте. «Порту» и «Фенербахче», на счету которых тоже 7 баллов, идут 14-ми и 15-ми соответственно.

«Рома» занимает 18-е место с 6 очками. У «Ноттингем Форест» 5 очков и 23-е место в таблице. «Маккаби» Тель-Авив – 34-й с одним очком. «Ницца» и «Рейнджерс» не набрали очков, они занимают 35-е и 36-е место соответственно.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoСельта
logoФрайбург
logoФеренцварош
logoАстон Вилла
logoБетис
logoФенербахче
logoНоттингем Форест
logoМагомед Оздоев
logoвысшая лига Дания
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Венгрия
logoМидтьюлланд
logoвысшая лига Турция
logoЛа Лига
logoФедор Чалов
logoБрага
logoПорту
logoЛион
logoвысшая лига Чехия
logoВиктория Пльзень
logoвысшая лига Израиль
logoсерия А Италия
logoРома
logoРейнджерс
logoМаккаби Тель-Авив
logoвысшая лига Шотландия
logoНицца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева разгромил «Янг Бойз», «Астон Вилла» обыграла «Маккаби», «Бетис» – «Лион», «Црвена Звезда» победила «Лилль»
сегодня, 21:59
Главные новости
Роналду о вдохновляющих его спортсменах: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович – пример величия в спорте, Модрич в хорошей форме, Леброн, хотя у меня побольше волос, чем у него»
сегодня, 22:00Видео
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева разгромил «Янг Бойз», «Астон Вилла» обыграла «Маккаби», «Бетис» – «Лион», «Црвена Звезда» победила «Лилль»
сегодня, 21:59
Президент «Райо» о «Лехе», высмеявшем раздевалку стадиона клуба: «Отвратительно и неописуемо. Роналду и Месси не жаловались, а в «Лехе» игроков такого статуса нет»
сегодня, 21:45
«МЮ» на 3 года забанил фаната, назвавшего болельщиков «Челси» «мальчиками по вызову», а Далота – геем
сегодня, 21:43
В «Лехе» высмеяли раздевалку стадиона «Райо», открытого почти 50 лет назад. Поляки отметили отсутствующее освещение, сломанные вешалки, стопку полотенец и коробки с бутылками
сегодня, 21:07Фото
Шесть человек арестованы во время пропалестинских и произраильских протестов перед матчем «Виллы» и «Маккаби» в ЛЕ. Троих из них задержали за проявление расизма
сегодня, 21:06
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 20:50Тесты и игры
У Антони 6+2 в 10 матчах сезона за «Бетис». Сегодня забил «Лиону»
сегодня, 20:49
Лапочкин о судействе в матче «Спартак» – «Локомотив»: «Кукуян должен был удалить Баринова при счете 3:0. Он сделал наступ с продиром, имея карточку»
сегодня, 20:45
Гуллит о высокой линии обороны «Барсы»: «Зачем упорно придерживаться плана, обреченного на провал?»
сегодня, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Романо о слухах, что ван Дейк собирался перейти в «Реал» летом: «Вирджил очень хотел остаться в «Ливерпуле», он доверял проекту. Изучение ситуации – часть работы агентов»
32 минуты назад
У Оздоева 2 дубля и ассист в трех последних матчах за ПАОК. Магомед сделал голевой пас в игре с «Янг Бойз» в ЛЕ
57 минут назад
Лига конференций. «Кристал Пэлас» обыграл АЗ, «Динамо» Киев забило 6 голов «Зриньски», «Шахтер» победил «Брейдаблик», «Майнц» – «Фиорентину»
сегодня, 22:02
«Ман Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев. Публичную поддержку одной из команд ТВ-экспертом посчитали неуместной
сегодня, 21:54
«Коринтианс» просит Депая покинуть люкс в отеле, обходящийся клубу в 250 тысяч реалов в месяц. Мемфис отказывается съезжать: форварду должны 23 млн реалов
сегодня, 21:54
Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит около 5,5 млн фунтов компенсации для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин
сегодня, 21:29
Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»
сегодня, 21:22
О чем спорили футболисты «Спартака» – эмоции после победы над «Локомотивом» в Кубке
сегодня, 21:07ВидеоСпортс"
Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Главный соперник «Ман Сити» в последние 9-10 лет – нет смысла говорить, насколько он хорош. Играть против него – удовольствие. Мы готовы»
сегодня, 20:40
Девушка Батракова Подшибякина после поражения «Локо» от «Спартака»: «В шоке, какие у нас «болельщики» – когда у человека не идет, такой высер идет. Веселов 👏🏼»
сегодня, 20:21