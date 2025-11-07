«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров – только датчане выиграли все матчи. «Астон Вилла» – 6-я, «Бетис» – 9-й, ПАОК – 10-й, «Фенербахче» – 15-й, «Рейнджерс» – последние
«Мидтьюлланд» идет первым в Лиге Европы после четырех туров. На счету датского клуба 12 очков.
На 2-м и 3-м месте располагаются «Фрайбург» и «Ференцварош», набравшие по 10 баллов.
«Сельта» занимает 4-е место в таблице, «Брага» – 5-е, «Астон Вилла» – 6-е, «Лион» – 7-е. У всех этих команд по 9 баллов.
На 8-й строчке с 8 очками идет «Виктория Пльзень». У «Бетиса» столько же баллов и 9-е место.
ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, набравший 7 очков, находится на 10-м месте. «Порту» и «Фенербахче», на счету которых тоже 7 баллов, идут 14-ми и 15-ми соответственно.
«Рома» занимает 18-е место с 6 очками. У «Ноттингем Форест» 5 очков и 23-е место в таблице. «Маккаби» Тель-Авив – 34-й с одним очком. «Ницца» и «Рейнджерс» не набрали очков, они занимают 35-е и 36-е место соответственно.