Станкович после 3:1 с «Локо»: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России заявил, что не собирается в отставку.
«Сегодня обойдемся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет – в отставку не ухожу», – сказал Деян Станкович.
Однако сербский специалист также добавил, что устал от критики и хочет домой к своей семье.
«Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке. Все происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас.
Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве», – добавил Станкович.