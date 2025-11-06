Станкович после 3:1 с «Локо»: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов»

Деян Станкович: из «Спартака» не ухожу, к увольнению готов.

Главный тренер «Спартака » Деян Станкович после победы над «Локомотивом » (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России заявил, что не собирается в отставку.

«Сегодня обойдемся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет – в отставку не ухожу», – сказал Деян Станкович .

Однако сербский специалист также добавил, что устал от критики и хочет домой к своей семье.

«Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Я хочу домой, к жене, к дочке. Все происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас.

Я готов к любому решению клуба. Если решат уволить завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве», – добавил Станкович.