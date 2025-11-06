«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром» из-за гола Черникова и неназначенного пенальти в концовке

«Спартак» обратился в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Экспертно-судейская комиссия по запросу «Спартака » разберет два эпизода матча 14-го тура Мир РПЛ против «Краснодара » (1:2).

Красно-белые попросили комиссию рассмотреть момент с засчитанным голом хавбека «быков» Александра Черникова на 18-й минуте и неназначенный пенальти на 6-й добавленной ко второму тайму минуте встречи.