Малкин набрал 20-е очко в сезоне – пас на победный гол в матче с «Вашингтоном». У него 3+17 в 15 играх – делит с Макдэвидом 1-е место в гонке ассистентов

Евгений Малкин набрал 20-е очко в сезоне.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин ассистировал Брайану Расту при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (5:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 20 (3+17) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Малкин делит 1-е место в гонке ассистентов лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона », а в гонке бомбардиров идет в группе ближайших преследователей лидеров – Макдэвида и Макклина Селебрини из «Сан-Хосе» (у обоих по 21 очку).

Сегодня Евгений (18:59, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ, допустил 1 потерю и выиграл 4 вбрасывания из 7 (57%).