Роналду о том, почему не был на похоронах Жоты: «Не хожу на кладбища после смерти отца. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы меня увидели и похвалили – я все делаю за кадром»

Криштиану Роналду: не был на похоронах Жоты, потому что не хотел внимания.

Криштиану Роналду объяснил, почему не присутствовал на похоронах партнера по сборной Португалии Диогу Жоты.

3 июля форвард «Ливерпуля » Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Два момента. Люди много меня критикуют, как я уже говорил, меня это не волнует. Когда ты уверен в себе, тебя не беспокоит то, что говорят другие.

Одна из вещей, которые я не делаю... После смерти моего отца я больше не ходил на кладбища.

Кроме того, куда бы я ни пришел – начинается цирк. Я не пошел также потому, что если бы появился там, внимание переключилось бы на меня. А мне такое внимание не нужно.

И я не критикую, просто говорю, что видел и мне не понравилось... Давать интервью в такие деликатные моменты, говорить о нем, о футболе? Бросьте, ребята, вы чего. Я не хочу быть частью этого шоу. Если вы хотите – удачи.

Люди могут меня критиковать, но я доволен своим решением. Мне не нужно быть в первом ряду, чтобы люди меня видели и похвалили меня: Криштиану пришел. Нет, нет. Я планирую какие-то вещи, думаю о его семье. Мне не нужно быть перед камерами, чтобы люди видели то, что я делаю. Я делаю все за кадром, друзья мои», – сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии .