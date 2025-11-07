Ассистент Станковича Романов может стать и.о. тренера «Спартака» (Metaratings)

Вадим Романов может стать и.о. тренера «Спартака».

Вадим Романов, ассистент Деяна Станковича , может стать и.о. тренера «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Такой вариант существует в случае отставки серба и если в ближайшее время красно-белые не договорятся с новым тренером на замену Станковичу.

При этом, по данным источника, у спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в настоящее время нет финальной кандидатуры на роль сменщика, рассматриваются сторонние варианты. Шансы появления Луиса Гарсии в команде минимальны.

Романов с августа 2020 года по июнь 2021-го возглавлял тренерский штаб академии «Спартака», а также работал старшим тренером и помощником тренера в ряде юношеских и молодежной команде в структуре клуба. С лета 2024 года он входит в тренерский штаб Станковича.