Ассистент Станковича Романов может стать и.о. тренера «Спартака» (Metaratings)

Вадим Романов может стать и.о. тренера «Спартака».

Вадим Романов, ассистент Деяна Станковича, может стать и.о. тренера «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Такой вариант существует в случае отставки серба и если в ближайшее время красно-белые не договорятся с новым тренером на замену Станковичу.

При этом, по данным источника, у спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в настоящее время нет финальной кандидатуры на роль сменщика, рассматриваются сторонние варианты. Шансы появления Луиса Гарсии в команде минимальны.

Романов с августа 2020 года по июнь 2021-го возглавлял тренерский штаб академии «Спартака», а также работал старшим тренером и помощником тренера в ряде юношеских и молодежной команде в структуре клуба. С лета 2024 года он входит в тренерский штаб Станковича.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
