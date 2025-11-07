Гвардиол о Доннарумме: «Быстро адаптировался в «Сити». Куда проще, когда есть такой голкипер. Он хорошо обращается с мячом и не боится выходить из ворот»

Йошко Гвардиол: Доннарумма быстро адаптировался в «Ман Сити».

Йошко Гвардиол заявил, что Джанлуиджи Доннарумма быстро адаптировался в «Манчестер Сити».

«У «Ман Сити» всегда были очень хорошие вратари, и Доннарумма — один из них. Он очень быстро адаптировался, и это, думаю, крайне важно. Помню, когда я пришел в «Ман Сити», сколько времени мне самому потребовалось, чтобы адаптироваться к лиге, к конкуренции. Мы все рады, что он стал частью нашей команды, и он тоже хорошо справляется. Дело не только в нем, дело во всех.

Думаю, мы можем добиться еще большего. Вижу, что мы бьемся друг за друга, отрабатываем друг за друга, общаемся еще больше, чем прежде, и это здорово.

Кроме того, гораздо проще, когда есть такой вратарь, как Джиджи. Он очень хорошо обращается с мячом, особенно учитывая его рост. Он не боится выходить из ворот. Думаю, он важен для нас», – сказал защитник «Ман Сити».