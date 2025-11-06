Лига Европы. «Црвена Звезда» примет «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» сыграет с «Лионом»
В Лиге Европы пройдут матчи 4-го тура.
В Лиге Европы пройдут матчи 4-го тура общего этапа.
В четверг «Црвена Звезда» примет «Лилль», «Астон Вилла» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива.
ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет с «Янг Бойз», а «Бетис» примет «Лион».
Лига Европы
4-й тур
6 ноября 17:45, Либенауэр
Не начался
6 ноября 17:45, Новый Стадион Мальме
Не начался
6 ноября 17:45, Максимир
Не начался
6 ноября 17:45, Райко Митич
Не начался
6 ноября 17:45, Гальгенвард
6 ноября 17:45, MCH Арена
Не начался
6 ноября 17:45, Санкт-Якоб Парк
6 ноября 17:45, Ред Булл Арена
Не начался
6 ноября 17:45, Альянц Ривьера
6 ноября 20:00, Стадион Мунисипал де Брага
6 ноября 20:00, Тумба
6 ноября 20:00, Айброкс
6 ноября 20:00, Ла Картуха
6 ноября 20:00, Доосан-Арена
Не начался
6 ноября 20:00, Групама Арена
Не начался
6 ноября 20:00, Ренато Далль'Ара
6 ноября 20:00, МХП-Арена
6 ноября 20:00, Вилла Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости