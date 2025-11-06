  • Спортс
  • Лига Европы. «Црвена Звезда» примет «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» сыграет с «Лионом»
0

Лига Европы. «Црвена Звезда» примет «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» сыграет с «Лионом»

В Лиге Европы пройдут матчи 4-го тура.

В Лиге Европы пройдут матчи 4-го тура общего этапа.

В четверг «Црвена Звезда» примет «Лилль», «Астон Вилла» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива.

ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева сыграет с «Янг Бойз», а «Бетис» примет «Лион».

Лига Европы

4-й тур

Лига Европы. 4 тур
6 ноября 17:45, Гальгенвард
Утрехт
Не начался
Порту
Лига Европы. 4 тур
6 ноября 17:45, MCH Арена
Мидтьюлланд
Не начался
Селтик
Лига Европы. 4 тур
6 ноября 17:45, Санкт-Якоб Парк
Базель
Не начался
ФКСБ
Лига Европы. 4 тур
6 ноября 20:00, Тумба
ПАОК
Не начался
Янг Бойз
Лига Европы. 4 тур
6 ноября 20:00, Айброкс
Рейнджерс
Не начался
Рома
Лига Европы. 4 тур
6 ноября 20:00, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Лион

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
