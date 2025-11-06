  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА
5

Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА

Стали известны кандидаты на приз лучшему голкиперу года от ФИФА.

ФИФА объявила претендентов на приз лучшему вратарю года. Оценивается игра футболистов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Победителя определят по итогам голосования тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

В список кандидатов на награду The Best вошли:

– Алиссон Беккер (Бразилия и «Ливерпуль»);

Тибо Куртуа (Бельгия и «Реал Мадрид»);

Джанлуиджи Доннарумма (Италия и «Пари Сен-Жермен» / «Манчестер Сити»);

– Эмилиано Мартинес (Аргентина и «Астон Вилла»);

Мануэль Нойер (Германия и «Бавария»);

Давид Райя (Испания и «Арсенал»);

Ян Зоммер (Швейцария и «Интер»);

Войчех Шченсны (Польша и «Барселона»).

В 2024 году лучшим голкипером по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoЛиверпуль
logoСборная Бразилии по футболу
logoТибо Куртуа
The Best
logoРеал Мадрид
logoПСЖ
logoСборная Бельгии по футболу
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМанчестер Сити
logoСборная Аргентины по футболу
logoМануэль Нойер
logoАстон Вилла
logoЛа Лига
logoБавария
logoАрсенал
logoЯн Зоммер
logoДавид Райя
logoБарселона
logoИнтер
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoФИФА
logoсерия А Италия
рейтинги
logoВойчех Шченсны
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoАлиссон
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Батракова 14+5 в 22 матчах сезона за «Локо» и сборную России
2 минуты назад
«Спартак» – «Локомотив». 3:1 – Батраков забил, Маркиньос сделал дубль. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Забирайте ретроджерси «МЮ» – Бекхэма или любую другую
17 минут назадТесты и игры
Мбаппе, Салиба, Экитике, Кунде, Олисе, Барколя, Шерки, Нкунку, Упамекано – в заявке Франции на матчи с Украиной и Азербайджаном
29 минут назад
Лига Европы. «Црвена Звезда» принимает «Лилль», ПАОК Чалова и Оздоева против «Янг Бойз», «Бетис» играет с «Лионом»
31 минуту назадLive
Флик, Слот, Энрике, Артета, Мареска, Мартинес, Агирре – претенденты на приз тренеру года от ФИФА
31 минуту назад
Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Кейн, Салах, Рафинья, Палмер, Педри, Хакими, Витинья, Мендеш – в списке претендентов на приз игроку года The Best от ФИФА
40 минут назад
Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»
48 минут назад
«Аякс» хочет вернуть тен Хага. Сегодня клуб уволил Хейтингу с поста тренера
сегодня, 17:15
Кукуян назначил пенальти в ворота «Локомотива» после отскока мяча в руку Тимофееву от тела в матче со «Спартаком». После ВАР 11-метровый отменили
сегодня, 17:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лещук о сравнениях 19-летнего Расулова с Яшиным: «После первых игр меня тоже носили на руках. А моментами с дерьмом смешивали»
18 минут назад
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Брейдаблик», «Майнц» играет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» против АЗ
32 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» принимает «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
46 минут назад
«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Барсы» и «Интер Майами» Мартино
57 минут назад
Леонченко об ужесточении лимита: «Локомотив» сделал акцент на развитие российских футболистов. Есть необходимый баланс иностранцев и россиян»
сегодня, 17:06
Кроос об удалении Диаса за подкат против Хакими: «Это не красная. Судья должен оценивать действие, а не последствия – это грубое единоборство, но не грубый фол»
сегодня, 16:36
Захарян готов сыграть против «Эльче». Хавбек «Сосьедада» ранее досрочно завершил матч с «Атлетиком» из-за травмы
сегодня, 15:40
У Гарсии перелом носа после «Брюгге». Защитник «Барсы» будет играть в маске, участие в матче с «Сельтой» под вопросом
сегодня, 15:10
Экс-арбитр Федотов о словах Семака про судей: «Свои ошибки оправдывают тем, что их засуживают. Не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу»
сегодня, 15:06
Новый выпуск «Двойки» – с футболистом «Авангарда». Про вылет «Алании» в «Серебро» и не только
сегодня, 15:01ВидеоСпортс"