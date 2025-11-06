Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА

Стали известны кандидаты на приз лучшему голкиперу года от ФИФА.

ФИФА объявила претендентов на приз лучшему вратарю года. Оценивается игра футболистов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Победителя определят по итогам голосования тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.

В список кандидатов на награду The Best вошли:

– Алиссон Беккер (Бразилия и «Ливерпуль »);

– Тибо Куртуа (Бельгия и «Реал Мадрид »);

– Джанлуиджи Доннарумма (Италия и «Пари Сен-Жермен » / «Манчестер Сити »);

– Эмилиано Мартинес (Аргентина и «Астон Вилла »);

– Мануэль Нойер (Германия и «Бавария »);

– Давид Райя (Испания и «Арсенал »);

– Ян Зоммер (Швейцария и «Интер »);

– Войчех Шченсны (Польша и «Барселона »).

В 2024 году лучшим голкипером по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес .