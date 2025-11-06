Доннарумма, Куртуа, Алиссон, Нойер, Зоммер, Райя, Шченсны, Мартинес – претенденты на приз вратарю года The Best от ФИФА
Стали известны кандидаты на приз лучшему голкиперу года от ФИФА.
ФИФА объявила претендентов на приз лучшему вратарю года. Оценивается игра футболистов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года. Победителя определят по итогам голосования тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков.
В список кандидатов на награду The Best вошли:
– Алиссон Беккер (Бразилия и «Ливерпуль»);
– Тибо Куртуа (Бельгия и «Реал Мадрид»);
– Джанлуиджи Доннарумма (Италия и «Пари Сен-Жермен» / «Манчестер Сити»);
– Эмилиано Мартинес (Аргентина и «Астон Вилла»);
– Мануэль Нойер (Германия и «Бавария»);
– Давид Райя (Испания и «Арсенал»);
– Ян Зоммер (Швейцария и «Интер»);
– Войчех Шченсны (Польша и «Барселона»).
В 2024 году лучшим голкипером по версии ФИФА стал Эмилиано Мартинес.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости