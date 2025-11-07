Президент «Райо» о «Лехе», высмеявшем раздевалку стадиона клуба: «Отвратительно и неописуемо. Роналду и Месси не жаловались, а в «Лехе» игроков такого статуса нет»
Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса отреагировал на видео «Леха» о состоянии раздевалки на стадионе команды.
«Райо Вальекано» принимает «Лех» из Познани (2:2, второй тайм) в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
Представители польского клуба ранее выложили видео, указав на наличие лишних предметов в гостевой раздевалке и отсутствие освещения в комнате для тренеров. На видеозаписи, в частности, фигурируют слова: «Эта раздевалка напоминает о счастливо ушедших годах. Это немного грустно и немного пугающе».
«Это отвратительно и неописуемо. Криштиану Роналду и Месси переодевались здесь и не жаловались. Ни у одного футболиста «Леха» из Познани нет такого спортивного статуса», – заявил Преса.
