Александр Алаев: «Создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах»

Александр Алаев: создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру.

Александр Алаев высказался о создании базы знаний о российском футболе в «Рувики».

«Футбол – часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям», – сказал президент Мир РПЛ.

Заместитель гендиректора «Рувики» Илья Петрунин также подчеркнул значимость проекта.

«Совместно с российской Премьер-лигой мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны», – сказал Петрунин.