  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Мак Аллистер, Симеоне, Пас вызваны в сборную Аргентины на матч с Анголой
4

Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Мак Аллистер, Симеоне, Пас вызваны в сборную Аргентины на матч с Анголой

Тренерский штаб сборной Аргентины объявил состав на товарищеский матч с Анголой.

Стали известны игроки, вызванные в сборную Аргентины на гостевой товарищеский матч с Анголой, который пройдет 14 ноября.

Голкиперы: Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас»), Херонимо Рульи («Марсель»);

защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Валентин Барко («Страсбур»);

полузащитники: Родриго Де Поль («Интер Майами»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Нико Пас, Максимо Перроне (оба – «Комо»), Энцо Фернандес («Челси»);

нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все — «Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»), Хоакин Паничелли («Страсбур»), Джанлука Престианни («Бенфика»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
logoСборная Аргентины по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoЛионель Месси
logoНауэль Молина
logoВальтер Бенитес
logoсборная Анголы
logoХеронимо Рульи
logoХуан Фойт
logoНиколас Отаменди
logoМаркос Сенеси
logoНиколас Тальяфико
logoКристиан Ромеро
logoВалентин Барко
logoРодриго Де Поль
logoДжовани Ло Чельсо
logoТьяго Альмада
logoАлексис Мак Аллистер
logoНико Пас
logoМаксимо Перроне
logoЭнцо Фернандес
logoЛаутаро Мартинес
logoДжулиано Симеоне
logoНиколас Гонсалес
logoХулиан Альварес
logoФлако Лопес
logoХоакин Паничелли
logoДжанлука Престианни
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
вчера, 18:42
Сборная Аргентины показала форму к ЧМ-2026 – белую с широкими голубыми полосками и эмблемой победителя чемпионата мира
вчера, 15:52Фото
Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
2 ноября, 13:25
Главные новости
Григорян о том, что Станкович празднует голы «Спартака», повернувшись к телекамере: «Обычная мания величия. Любой классный футболист или тренер обладает этим. Просто не каждый выпячивает»
30 минут назад
«Спартак» победил «Локомотив», Станкович готов к отставке, новая часть интервью Роналду, Валиева лишена золота чемпионата Европы, СКА с трудом обыграл «Шанхай» и другие новости
48 минут назад
«Понравились высокие скорости «Спартака». В кои‑то веки с первых минут начали идти в прессинг». Радимов о 3:1 с «Локо»
сегодня, 04:55
Пеп перед 1000-м матчем в роли тренера: «Очень горжусь своей карьерой. Не думал, что буду выигрывать трофеи так часто»
сегодня, 04:41
Александр Алаев: «Создание энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру и сохранить память о ее лучших моментах»
сегодня, 04:00
Иньеста и Гетце – кто играл с обоими авторами «золотых голов»?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Андрей Канчельскис: «Дзюба может усилить «Краснодар» и побороться за титул. Хороший вариант для подмены Кордобы»
сегодня, 03:49
«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров – только датчане выиграли все матчи. «Астон Вилла» – 6-я, «Бетис» – 9-й, ПАОК – 10-й, «Фенербахче» – 15-й, «Рейнджерс» – последние
вчера, 22:19
Роналду о вдохновляющих его спортсменах: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович – пример величия в спорте, Модрич в хорошей форме, Леброн, хотя у меня побольше волос, чем у него»
вчера, 22:00Видео
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева разгромил «Янг Бойз», «Астон Вилла» обыграла «Маккаби», «Бетис» – «Лион», «Црвена Звезда» победила «Лилль»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Ренн», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Кремонезе» в гостях у «Пизы», «Ювентус» сыграет с «Торино» в субботу
сегодня, 05:52
Митрофанов о Карпине: «Негатива от совмещения, которое препятствует работе в сборной, пока не видим. Если начнет мешать, скажем об этом тренеру»
сегодня, 05:34
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Вольфсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
сегодня, 05:21
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Неомом» в субботу
сегодня, 05:05
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 04:22
Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом
сегодня, 03:37Фото
РПЛ и энциклопедия «Рувики» создадут базу знаний о российском футболе
сегодня, 03:17
Романо о слухах, что ван Дейк собирался перейти в «Реал» летом: «Вирджил очень хотел остаться в «Ливерпуле», он доверял проекту. Изучение ситуации – часть работы агентов»
вчера, 22:35
У Оздоева 2 дубля и ассист в трех последних матчах за ПАОК. Магомед сделал голевой пас в игре с «Янг Бойз» в ЛЕ
вчера, 22:10