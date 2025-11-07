Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Мак Аллистер, Симеоне, Пас вызваны в сборную Аргентины на матч с Анголой

Тренерский штаб сборной Аргентины объявил состав на товарищеский матч с Анголой.

Стали известны игроки, вызванные в сборную Аргентины на гостевой товарищеский матч с Анголой, который пройдет 14 ноября.

Голкиперы: Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас»), Херонимо Рульи («Марсель»);

защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион »), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Валентин Барко («Страсбур»);

полузащитники: Родриго Де Поль («Интер Майами»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Нико Пас, Максимо Перроне (оба – «Комо»), Энцо Фернандес («Челси»);

нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все — «Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»), Хоакин Паничелли («Страсбур»), Джанлука Престианни («Бенфика»).