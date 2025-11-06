ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне санкций против «Лукойла»: «Если в такой ситуации не объединяться... На поле мы соперники, но в кабинетах должны быть единомышленниками»

ЦСКА готов помочь «Спартаку» на фоне попадания «Лукойла» под санкции.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил о готовности армейского клуба помочь «Спартаку » после введения санкций в отношении «Лукойла».

– «Лукойл» попал под санкции. Если к вам придет «Спартак», готовы ли вы этому клубу помочь, если понадобится какая-то ваша консультация?



– Конечно. Безусловно, мы готовы. Если в такой сложной ситуации мы не будем объединяться...

Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды – соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, несмотря ни на что, друг другу помогать, идти вперед и дарить людям эмоции, желательно положительные. Поэтому да, конечно, мы готовы, – сказал Бабаев.