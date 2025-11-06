НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Питтсбургом», «Нью-Джерси» примет «Монреаль», «Филадельфия» встретится с «Нэшвиллом», «Флорида» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости