  • НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
5

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Питтсбургом», «Нью-Джерси» примет «Монреаль», «Филадельфия» встретится с «Нэшвиллом», «Флорида» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»
15 минут назад
Фетисов про 900 шайб Овечкина в регулярках НХЛ: «Саша в очередной раз доказал свое величие. Красивая цифра – не думаю, что кто-то скоро забросит столько»
27 минут назад
Овечкин рассмеялся, говоря о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола: «Я видел, но не буду это комментировать»
сегодня, 10:51
Самонов получит 15 млн рублей от ЦСКА за этот сезон и 50 млн – за следующий («СЭ»)
сегодня, 10:30
Вице-премьер Чернышенко поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Большое достижение для нашей страны и всего мира, мы гордимся. Маме большой привет»
сегодня, 10:18
«Барыс» может уволить Кравца и назначить Корешкова. Клуб проиграл 5 матчей подряд («Чемпионат»)
сегодня, 09:52
Скейтбордист Тони Хоук поздравил Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ: «Мы оба в клубе «900», дай пять. Если забьешь 1080, поговори с Томом Шааром – он делал вращение на 1080 градусов»
сегодня, 09:40
Селебрини – 6-й игрок до 20 лет в истории НХЛ, набравший 20+ очков за первые 14 матчей сезона. Он повторил достижение Гретцки, Кросби, Айзермана, Троттье и Гэя Стюарта
сегодня, 09:24
«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб
сегодня, 09:10
Овечкин про 900 голов в регулярках НХЛ: «Я все еще играю, впереди много матчей. Подумаю об этом, когда закончу»
сегодня, 08:43
«Амур» подпишет контракт с Рыковым на год. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этом сезоне (Metaratings)
39 минут назад
Кадри провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. 35-летний форвард «Калгари» забил «Коламбусу»
сегодня, 10:07
«Барыс» и 39-летний Старченко переподписали контракт. Форвард отправлен в «Номад» для набора формы
сегодня, 08:55
Аскаров – 3-я звезда матча против «Сиэтла». Вратарь «Сан-Хосе» одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 28 из 29 бросков
сегодня, 06:40
Михеев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Чикаго» набрал 6 очков в 12 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:05
Марченко забил 6-й гол в сезоне – «Калгари» в меньшинстве. Форвард «Коламбуса» набрал 6+7 в 13 матчах чемпионата НХЛ
сегодня, 05:55Видео
Сергачев забил 3-й гол в сезоне с передачи Симашева в матче с «Торонто». Дмитрий набрал первый балл в НХЛ, у Михаила 11 очков в 14 играх
сегодня, 03:55Видео
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ.
сегодня, 03:50Тесты и игры
Форвард «Сент-Луиса» Торопченко набрал первое очко в 7-м матче сезона НХЛ – гол «Вашингтону» в меньшинстве
сегодня, 03:40Видео
«Вашингтон» победил после четырех поражений подряд – 6:1 с «Сент-Луисом». Уилсон сделал дубль, он лучший бомбардир команды с 15 очками
сегодня, 03:15