Пеп перед 1000-м матчем в роли тренера: «Очень горжусь своей карьерой. Не думал, что буду выигрывать трофеи так часто»

Пеп Гвардиола: не думал, что буду выигрывать трофеи так часто.

Пеп Гвардиола высказался перед своим 1000-м матчем в тренерской карьере.

В воскресенье «Манчестер Сити » под руководством Гвардиолы сыграет в АПЛ с «Ливерпулем».

«Достичь отметки 1000 игр на тренерском посту — это нечто особенное. Когда я начинал тренировать «Барселону Б», ни на секунду не задумывался об этом. Ты просто хочешь хорошо выполнять работу, играть в правильный футбол и посмотреть, что из этого получится.

Мне очень повезло в моей карьере поработать в трех потрясающих клубах. В «Барселоне», «Баварии» и «Ман Сити» я чувствовал полную поддержку. Я мог работать не отвлекаясь и быть лучшим тренером, каким только могу быть. Я очень горжусь своей карьерой.

Выигранные мной трофеи… Честно говоря, никогда не думал, что буду выигрывать так часто, но это было прекрасно. Я бы не стал менять ни единого момента.

Слишком много людей, чтобы назвать каждого поименно, но я хочу поблагодарить всех, с кем я работал последние 18 лет. Также хочу поблагодарить свою семью, которая безоговорочно поддерживает меня во всем, что я делаю», – сказал Гвардиола.