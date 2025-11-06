«Прекратите голод в Газе. Остановите войну». Перед матчем «Астон Виллы» с «Маккаби» прошли пропалестинские и произраильские протесты, у стадиона работает более 700 полицейских
Перед матчем «Астон Виллы» и «Маккаби» Тель-Авив проходят произраильские и пропалестинские акции протеста.
Команды сыграют сегодня в рамках Лиги Европы. Матч пройдет в Бирмингеме и начнется в 23:00 по московскому времени.
Сегодня вокруг стадиона «Вилла Парк» было развернуто более 700 полицейских, сообщает The Telegraph. Несмотря на то, что болельщиков «Маккаби» на стадионе не будет, несколько болельщиков клуба оказались у стадиона.
Произраильские и пропалестинские протестующие обменивались репликами. Пропалестинские активисты среди прочего скандировали «от реки до моря» и «Аллах Акбар». Выкрикивающие утверждают, что у них «мирные» намерения.
Девушку, державшую флаг Израиля, увели полицейские.
Также в руках у активистов замечены плакаты с такими надписями, как «Твое поле – твой выбор. Бойкот Израилю – игра окончена», «Прекратите голод в Газе. Остановите войну».