Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й
Forbes опубликовал рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.
Оценивались только действующие атлеты (участвовали в соревнованиях за последние 12 месяцев), представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе. В лонглист вошли 311 спортсменов, представляющие 23 вида спорта.
Участников сравнивали по трем параметрам: популярность в СМИ (20%), популярность в соцмедиа (50%) и вовлеченность аудитории (30%). Данные были рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.
Топ-30 рейтинга выглядит следующим образом:
1 (2). Александр Овечкин – хоккей;
2 (4). Ислам Махачев – смешанные единоборства;
3 (-). Артур Бетербиев – бокс;
4 (-). Дмитрий Бивол – бокс;
5 (1). Даниил Медведев – теннис;
6 (-). Шарабутдин Магомедов – смешанные единоборства;
7 (7). Мирра Андреева – теннис;
8 (-). Магомед Анкалаев – смешанные единоборства;
9 (-). Макар Игнатов – фигурное катание;
10 (13). Петр Ян – смешанные единоборства;
11 (10). Игорь Акинфеев – футбол;
12 (-). Федор Смолов – футбол;
13 (6). Андрей Рублев – теннис;
14 (-). Данил Круговой – футбол;
15 (3). Артем Дзюба – футбол;
16 (-). Умар Нурмагомедов – смешанные единоборства;
17 (26). Карен Хачанов – теннис;
18 (12). Александр Большунов – лыжный спорт;
19 (19). Анна Калинская – теннис;
20 (29). Матвей Сафонов – футбол;
21 (20). Аделия Петросян – фигурное катание;
22 (23). Евгений Малкин – хоккей;
23 (-). Марк Кондратюк – фигурное катание;
24 (17). Илья (m0NESY) Осипов – киберспорт;
25 (11). Александр Соболев – футбол;
26 (-). Алексей Батраков – футбол;
27 (-). Петр Гуменник – фигурное катание;
28 (30). Диана Шнайдер – теннис;
29 (-). Ян Непомнящий – шахматы;
30 (18). Максим Глушенков – футбол.
Примечание: в скобках указано место в рейтинге прошлого года.