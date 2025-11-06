Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й

Александр Овечкин возглавил рейтинг Forbes по ценности личного бренда.

Forbes опубликовал рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов.

Оценивались только действующие атлеты (участвовали в соревнованиях за последние 12 месяцев), представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе. В лонглист вошли 311 спортсменов, представляющие 23 вида спорта.

Участников сравнивали по трем параметрам: популярность в СМИ (20%), популярность в соцмедиа (50%) и вовлеченность аудитории (30%). Данные были рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Топ-30 рейтинга выглядит следующим образом:

1 (2). Александр Овечкин – хоккей;

2 (4). Ислам Махачев – смешанные единоборства;

3 (-). Артур Бетербиев – бокс;

4 (-). Дмитрий Бивол – бокс;

5 (1). Даниил Медведев – теннис;

6 (-). Шарабутдин Магомедов – смешанные единоборства;

7 (7). Мирра Андреева – теннис;

8 (-). Магомед Анкалаев – смешанные единоборства;

9 (-). Макар Игнатов – фигурное катание;

10 (13). Петр Ян – смешанные единоборства;

11 (10). Игорь Акинфеев – футбол;

12 (-). Федор Смолов – футбол;

13 (6). Андрей Рублев – теннис;

14 (-). Данил Круговой – футбол;

15 (3). Артем Дзюба – футбол;

16 (-). Умар Нурмагомедов – смешанные единоборства;

17 (26). Карен Хачанов – теннис;

18 (12). Александр Большунов – лыжный спорт;

19 (19). Анна Калинская – теннис;

20 (29). Матвей Сафонов – футбол;

21 (20). Аделия Петросян – фигурное катание;

22 (23). Евгений Малкин – хоккей;

23 (-). Марк Кондратюк – фигурное катание;

24 (17). Илья (m0NESY) Осипов – киберспорт;

25 (11). Александр Соболев – футбол;

26 (-). Алексей Батраков – футбол;

27 (-). Петр Гуменник – фигурное катание;

28 (30). Диана Шнайдер – теннис;

29 (-). Ян Непомнящий – шахматы;

30 (18). Максим Глушенков – футбол.

Примечание: в скобках указано место в рейтинге прошлого года.