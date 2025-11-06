  • Спортс
  Роналду о ЧМ: «Не мечтаю о победе. Говорят: «Криштиану станет величайшим, если выиграет». Не согласен, у меня уже 3 трофея с Португалией. До Месси у Аргентины было 2 победы»
Роналду о ЧМ: «Не мечтаю о победе. Говорят: «Криштиану станет величайшим, если выиграет». Не согласен, у меня уже 3 трофея с Португалией. До Месси у Аргентины было 2 победы»

Криштиану Роналду: не мечтаю выиграть ЧМ, у меня уже 3 трофея с Португалией.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что не мечтает о победе на чемпионате мира, потому что его имя уже в истории футбола и у него есть трофеи в сборной Португалии.  

– Есть ли у тебя в голове сценарий, при котором ты можешь забить свой тысячный гол на чемпионате мира в следующем году?

– Нет, я об этом не думаю. Возможно, мой ответ тебя удивит. Если бы ты спросил, мечтаю ли я выиграть чемпионат мира – нет, не мечтаю.

– Правда?

– Да. Победить на чемпионате мира? Это не изменит мой статус в истории футбола. Не буду лгать – я просто стараюсь наслаждаться моментом. Со временем я понял, что именно момент – самое важное, что у нас есть. Люди говорят: «Криштиану станет величайшим, если выиграет чемпионат мира». Я не согласен. Я уже выиграл три трофея с Португалией.

– Я верю, что ты величайший футболист всех времен.

– Спасибо.

– Но ты ведь знаешь, что этот спор все еще не утихает? Многие говорят, что Месси лучше. А я считаю, что Месси даже не лучший аргентинец – Марадона был сильнее.

– Сколько чемпионатов мира Аргентина выиграла до Месси? Сколько? Не знаю… Два? Да, два. Но для таких стран это нормально – они привыкли побеждать в больших турнирах. Если Бразилия выиграет чемпионат мира, кого это удивит? Никого. А вот если Португалия возьмет трофей – что, в принципе, возможно – это будет шок для всего мира.

Но лично я не думаю об этом в таком ключе. Конечно, когда ты играешь, ты хочешь побеждать. Но, если быть честным, я не собираюсь менять свой взгляд на вещи и на футбол, – сказал в интервью Пирсу Моргану форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
