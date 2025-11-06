  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»
57

Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»

Татьяна Тарасова: ISU не имеет права лишать Валиеву наград.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева не нарушала антидопинговые правила. 

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей Анну Щербакову

Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения CAS о дисквалификации. В допинг-пробе фигуристки было найдено запрещенное вещество – триметазидин. Четырехлетнее отстранение Валиевой началось 25 декабря 2021 года.

«Какое они имеют право лишать ее наград, если они ничего не доказали? Никакого! Совсем с ума сошли! Они ей портят жизнь. Может, нам еще их слушать, когда тренироваться, а когда нет?

Просто они увидели, что Камила начала тренироваться. Они ничего не доказали! У меня мнение правильнее, чем у них, потому что я тренер и вижу, что никогда она ничего не принимала. Смешно даже говорить!» – сказала Тарасова.

«У них отсутствуют знания по этому вопросу. И они вообще когда-нибудь закончат издеваться над Валиевой, просто издеваться над ребенком? Они кошмарные люди, человеконенавистники. Нас ненавидят, и все пошло через Валиеву, хотя она вообще ничего не сделала. Я как профессиональный тренер это знаю.

Уже все это закончилось, ей уже снова выходить на старт, а ее просто убивают этими новостями, которые ни на чем не основаны. Ей надо отрешиться, мало ли что они еще скажут», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

«Они издеваются над Валиевой, сто процентов. Издеваются над Камилой, издеваются над нами. Идут соревнования, а их никто из них не смотрит – только Камилой занимаются. Уже надо оставить ребенка в покое! Мы никуда командой не едем, не надо нам рассказывать. А кататься нам здесь или не кататься, мы у них не спрашиваем и спрашивать не будем.

Я просто возмущена тем, чем занимается ISU! Что мы можем сделать? Всегда говорю, что должны быть люди, которые будут нас защищать. Но, видимо, у нас нет таких людей. Мы как дети для битья», – сказала Тарасова в комментарии для Sport24

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoISU
женское катание
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
logoАнна Щербакова
logoдопинг
logoКамила Валиева
ТАСС
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс
сегодня, 15:01
Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет вернуться в спорт — мы с удовольствием будем на нее смотреть и помогать каждый чем сможет»
вчера, 17:30
Александр Жулин: «Нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Валиевой в частности»
30 октября, 13:10
Главные новости
Владимир Путин: «Детские соревнования с присвоением разрядов должны быть бесплатными. Нужно свести к минимуму необоснованные взносы со стороны родителей»
27 минут назад
Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда признали ее виновной в употреблении препаратов»
40 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Карартынян, Лукин, Хамзин, Солодников, Мальков выйдут на лед с произвольными программами
58 минут назадLive
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Парсегова – 3-я, Базылюк – 15-я
сегодня, 16:11
Массимо Скали: «Когда Шибутани решили вернуться в спорт – это было сумасшествие. Они еще не все сказали на льду»
сегодня, 15:54
Скали о победе Лью на ЧМ: «Мы всем резко стали интересны: интервью, съемки, мероприятия. Все принялись нам советовать, как тренироваться и жить»
сегодня, 15:48
Массимо Скали о работе с Лью: «Полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. Без ее согласия невозможен ни один шаг»
сегодня, 15:42
Путин о фигурном катании: «Очень красивый вид спорта. И очень популярный в нашей стране»
сегодня, 15:09
Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс
сегодня, 15:01
Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»
сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08