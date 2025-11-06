Тарасова о лишении Валиевой золота Евро-2022: «Когда-нибудь закончат издеваться над ребенком? Камила никогда ничего не принимала»

Татьяна Тарасова: ISU не имеет права лишать Валиеву наград.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева не нарушала антидопинговые правила.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей Анну Щербакову .

Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения CAS о дисквалификации. В допинг-пробе фигуристки было найдено запрещенное вещество – триметазидин. Четырехлетнее отстранение Валиевой началось 25 декабря 2021 года.

«Какое они имеют право лишать ее наград, если они ничего не доказали? Никакого! Совсем с ума сошли! Они ей портят жизнь. Может, нам еще их слушать, когда тренироваться, а когда нет?

Просто они увидели, что Камила начала тренироваться. Они ничего не доказали! У меня мнение правильнее, чем у них, потому что я тренер и вижу, что никогда она ничего не принимала. Смешно даже говорить!» – сказала Тарасова.

«У них отсутствуют знания по этому вопросу. И они вообще когда-нибудь закончат издеваться над Валиевой, просто издеваться над ребенком? Они кошмарные люди, человеконенавистники. Нас ненавидят, и все пошло через Валиеву, хотя она вообще ничего не сделала. Я как профессиональный тренер это знаю.

Уже все это закончилось, ей уже снова выходить на старт, а ее просто убивают этими новостями, которые ни на чем не основаны. Ей надо отрешиться, мало ли что они еще скажут», – приводит слова Тарасовой ТАСС .

«Они издеваются над Валиевой, сто процентов. Издеваются над Камилой, издеваются над нами. Идут соревнования, а их никто из них не смотрит – только Камилой занимаются. Уже надо оставить ребенка в покое! Мы никуда командой не едем, не надо нам рассказывать. А кататься нам здесь или не кататься, мы у них не спрашиваем и спрашивать не будем.

Я просто возмущена тем, чем занимается ISU ! Что мы можем сделать? Всегда говорю, что должны быть люди, которые будут нас защищать. Но, видимо, у нас нет таких людей. Мы как дети для битья», – сказала Тарасова в комментарии для Sport24 .

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей