РПЛ и энциклопедия «Рувики» создадут базу знаний о российском футболе
В «Рувики» появится раздел «Энциклопедия российского футбола».
Мир РПЛ и интернет-энциклопедия «Рувики» подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель партнерства – объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе.
«В «Рувики» появится раздел – «Энциклопедия российского футбола», где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с российской Премьер-лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ», – сообщили в пресс-службе интернет-платформы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
