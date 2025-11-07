РПЛ и энциклопедия «Рувики» создадут базу знаний о российском футболе

В «Рувики» появится раздел «Энциклопедия российского футбола».

Мир РПЛ и интернет-энциклопедия «Рувики» подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель партнерства – объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе.

«В «Рувики» появится раздел – «Энциклопедия российского футбола», где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с российской Премьер-лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ», – сообщили в пресс-службе интернет-платформы.