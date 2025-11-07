Роналду о вдохновляющих его спортсменах: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович – пример величия в спорте, Модрич в хорошей форме, Леброн, хотя у меня побольше волос, чем у него»
Криштиану Роналду ответил на вопрос, кто из других спортсменов его вдохновляет.
– Какие современные спортсмены стали для тебя примерами, возможно, вдохновили в плане заботы о себе?
– Я вдохновляюсь самим собой. Я видел хорошие примеры и в других видах спорта. Например, Леброн Джеймс в баскетболе. Думаю, мы одного возраста. Хотя у меня побольше волос, чем у него. Хорошо, что он все еще играет в баскетбол и в хорошей форме.
Модрич все еще хорошо выглядит. Джокович.
Думаю, это хорошо, когда есть люди из других видов спорта, которые хорошо отзываются о тебе. Это очень много значит.
Новак – отличный пример величия в спорте. Так что это хорошо. Поэтому я рад его словам, – сказал в интервью Пирсу Моргану нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
