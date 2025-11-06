Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»

Крамник считает, что шахматы не нужно ставить в один ряд с Dota и СS.

14-й чемпион мира Владимир Крамник не поддерживает переход шахмат в сферу компьютерных игр.

– Вы человек, который пережил раскол в шахматном мире и вновь вернул статус одного чемпиона мира, выиграв знаменитый матч [у Веселина Топалова в 2006 году] в Элисте. Вам не кажется, что сейчас история повторяется и новый турнир ФИДЕ совместно с Norway Chess приведет к очередной неразберихе?

– Все это, наверное, делается, чтобы вновь произошел матч двух чемпионов мира. Задумка, судя по всему, в этом. Но глобально все идет к тому, чтобы Chess.com управлял шахматным сообществом уже полностью. Им важно как можно скорее сделать из шахмат развлечение.

Все-таки шахматы всегда стояли в стороне. Были частью культурной цивилизации на протяжении веков. Сейчас же игру стараются поставить в один ряд с Dota 2 или СS2. Все действия Chess.com направлены на то, чтобы уйти в гейминг. Чтобы шахматы стали очередной компьютерной игрой, не более того.

Но для меня и для многих людей шахматы – это намного больше. Поэтому два чемпионских титула, новые короткие контроли в классику, бросание фигур в толпу... Это превращает шахматы в примитивное поп-шоу.

– Вы считаете, что это плохо?

– Ничего против поп-шоу не имею, но шахматы по определению не являются этим. Если шахматы будут в одной нише с TikTok, то в долгосрочном плане мы многое потеряем. А приобретем в краткосрочном плане – деньги каких-то структур вроде той, о которой я говорил выше. Их заработают 20-40 элитных шахматистов.

Да, хорошо, что гроссмейстеры зарабатывают, но если это приводит к тому, что шахматы встанут на один уровень с компьютерной игрой, которая была создана буквально вчера... Я считаю, что мы в ответе за то, чтобы сохранить шахматы частью мировой культуры, – сказал Крамник.

