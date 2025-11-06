  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»
7

Владимир Крамник: «Шахматы стараются поставить в один ряд с Dota или СS. В одной нише с TikTok мы многое потеряем в долгосрочном плане»

Крамник считает, что шахматы не нужно ставить в один ряд с Dota и СS.

14-й чемпион мира Владимир Крамник не поддерживает переход шахмат в сферу компьютерных игр.

– Вы человек, который пережил раскол в шахматном мире и вновь вернул статус одного чемпиона мира, выиграв знаменитый матч [у Веселина Топалова в 2006 году] в Элисте. Вам не кажется, что сейчас история повторяется и новый турнир ФИДЕ совместно с Norway Chess приведет к очередной неразберихе?

– Все это, наверное, делается, чтобы вновь произошел матч двух чемпионов мира. Задумка, судя по всему, в этом. Но глобально все идет к тому, чтобы Chess.com управлял шахматным сообществом уже полностью. Им важно как можно скорее сделать из шахмат развлечение.

Все-таки шахматы всегда стояли в стороне. Были частью культурной цивилизации на протяжении веков. Сейчас же игру стараются поставить в один ряд с Dota 2 или СS2. Все действия Chess.com направлены на то, чтобы уйти в гейминг. Чтобы шахматы стали очередной компьютерной игрой, не более того.

Но для меня и для многих людей шахматы – это намного больше. Поэтому два чемпионских титула, новые короткие контроли в классику, бросание фигур в толпу... Это превращает шахматы в примитивное поп-шоу.

– Вы считаете, что это плохо?

– Ничего против поп-шоу не имею, но шахматы по определению не являются этим. Если шахматы будут в одной нише с TikTok, то в долгосрочном плане мы многое потеряем. А приобретем в краткосрочном плане – деньги каких-то структур вроде той, о которой я говорил выше. Их заработают 20-40 элитных шахматистов.

Да, хорошо, что гроссмейстеры зарабатывают, но если это приводит к тому, что шахматы встанут на один уровень с компьютерной игрой, которая была создана буквально вчера... Я считаю, что мы в ответе за то, чтобы сохранить шахматы частью мировой культуры, – сказал Крамник.

Шахматы – главный киберспорт мира уже сейчас?

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Крамник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
сегодня, 11:45
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
сегодня, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
сегодня, 09:59
Главные новости
Крамник о читерстве: «Если мы хотим сохранить шахматы честными, мы должны принимать жесткие меры. Мои попытки изменить стандарты встречают открытое сопротивление»
сегодня, 11:45
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий проиграл, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию, Ниманн, Дубов и Артемьев играют на тай-брейках
сегодня, 11:15Live
Владимир Крамник: «Накамура задал тон хамского общения в публичном шахматном пространстве. Когда я подал жалобу в этическую комиссию ФИДЕ, она была проигнорирована»
сегодня, 10:31
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
сегодня, 09:59
«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
сегодня, 08:35
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
вчера, 14:27
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
вчера, 14:17
Кубок мира. 1/128 финала. Землянский, Артемьев, Наер, Гребнев и Нестеров прошли в следующую стадию, Лобанов уступил на тай-брейке
3 ноября, 20:50
«Мой прогноз: Ян Непомнящий выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован». Шахматистка Гунина о турнире
1 ноября, 16:38
Шахматистка Чарочкина, играющая в темных очках: «С Корчным себя не сравниваю, даже если кому-то такое приходило на ум. Знакома с его творчеством, но стиль создаю свой»
31 октября, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31