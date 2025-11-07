Джейлен Грин набрал 29 очков за 23 минуты в дебютном матче за «Финикс»
Защитник Джейлен Грин, пополнивший состав «Санс» в результате сделки с участием Кевина Дюрэнта, провел свой первый матч в составе новой команды. Грин пропустил первые 8 игр сезона из-за растяжения задней поверхности бедра.
В матче с «Клипперс» 23-летний защитник записал на свой счет 29 очков, реализовав 10 из 20 бросков с игры, 6 из 13 трехочковых и 3 из 5 штрафных. В его активе также 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата за 23 минуты на паркете.
«Клипперс» играли без своих звездных лидеров: Джеймс Харден пропустил игру по личным причинам, Кавай Ленард – из-за растяжения голеностопа.
По ходу матча преимущество «Санс» достигало 25 очков (104:79), и в итоге матч закончился для них победой – 115:102.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
