  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Канчельскис: «Дзюба может усилить «Краснодар» и побороться за титул. Хороший вариант для подмены Кордобы»
Андрей Канчельскис: «Дзюба может усилить «Краснодар» и побороться за титул. Хороший вариант для подмены Кордобы»

Андрей Канчельскис: Дзюба мог бы усилить «Краснодар» и подменять Кордобу.

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба мог бы усилить «Краснодар».

«Не исключаю, что до завершения карьеры у Дзюбы еще будет шанс побороться за титул РПЛ. Понятное дело, что не с «Акроном». Но если он перейдет в топ-клуб на роль запасного, то такой вариант возможен.

Тот же «Краснодар» Артем может усилить. Дзюба — хороший вариант для подмены Кордобы

Сейчас Артем играет как основной нападающий, а 2-3 года еще спокойно может провести в статусе запасного, принося пользу команде», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

В 13 матчах сезона РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста. Его контракт с «Акроном» рассчитан до июня 2026 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
