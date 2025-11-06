Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»

Шамиль Газизов: хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID.

Генеральный директор «Динамо » Махачкала Шамиль Газизов предложил внедрить Fan ID и в других видах спорта.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил , что паспорт болельщика отменен не будет: «Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить».

«Министерство спорта занимается этим. Они регулятор этого. Если они говорят, что закон будет расширяться, то мы можем только с ними согласиться.

Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то. Так было бы логичнее. Наверное, это как-то так должно работать», – сказал Газизов.