  • Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»
Газизов о Fan ID: «Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то»

Шамиль Газизов: хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID.

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов предложил внедрить Fan ID и в других видах спорта. 

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что паспорт болельщика отменен не будет: «Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить». 

«Министерство спорта занимается этим. Они регулятор этого. Если они говорят, что закон будет расширяться, то мы можем только с ними согласиться.

Хотелось бы, чтобы футбол не оставался в одиночестве с Fan ID. Другие виды спорта тоже надо поддерживать как-то. Так было бы логичнее. Наверное, это как-то так должно работать», – сказал Газизов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Fan ID
