Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом

«Зенит» объявил о назначении Виктории Кондратьевой гендиректором «Газпром Арены».

Виктория Кондратьева приступила к работе на посту гендиректора «Газпром Арены » 6 ноября.

В 1993 году она окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в 2001-м – юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций», – говорится в сообщении «Зенита ».

Ранее петербургский клуб объявил об уходе Владимира Литвинова, который 18 лет занимал пост заместителя председателя правления по инфраструктуре.

Фото: fc-zenit.ru