  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом
Фото
0

Гендиректором «Газпром Арены» стала Виктория Кондратьева. Ранее она управляла стадионами, ледовыми аренами и лыжно-биатлонным комплексом

«Зенит» объявил о назначении Виктории Кондратьевой гендиректором «Газпром Арены».

Виктория Кондратьева приступила к работе на посту гендиректора «Газпром Арены» 6 ноября.

В 1993 году она окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в  2001-м – юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

«Имеет большой опыт работы в сфере гостеприимства, в области управления спортивными объектами — от лыжно-биатлонного комплекса до ледовых арен и стадионов, а также — опыт организации соревнований, в том числе международного уровня. Имеет профессиональные награды различных международных спортивных федераций и ассоциаций», – говорится в сообщении «Зенита».

Ранее петербургский клуб объявил об уходе Владимира Литвинова, который 18 лет занимал пост заместителя председателя правления по инфраструктуре.

Фото: fc-zenit.ru

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЗенит
отставки
стадионы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» и «Крылья» могут не сыграть в Самаре из-за состояния поля после легкоатлетических мероприятий. Матч 15-го тура РПЛ перенесут в Петербург или на резервную дату («РБ Спорт»)
вчера, 19:19Видео
Директор «Зенита» Погорелов: «У нас самая посещаемая арена Восточной Европы по итогам сезона-2024/25. Прирост билетной выручки за последние два сезона – 42%»
5 ноября, 20:39
Директор «Зенита» Погорелов о посещаемости: «Приняли концепцию «футбол+шоу». Аудитория стала более семейной, разделяется на 55 и 45 процентов среди мужчин и женщин в зависимости от исполнителя»
5 ноября, 13:24
Главные новости
«Мидтьюлланд» лидирует в ЛЕ после 4 туров – только датчане выиграли все матчи. «Астон Вилла» – 6-я, «Бетис» – 9-й, ПАОК – 10-й, «Фенербахче» – 15-й, «Рейнджерс» – последние
вчера, 22:19
Роналду о вдохновляющих его спортсменах: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович – пример величия в спорте, Модрич в хорошей форме, Леброн, хотя у меня побольше волос, чем у него»
вчера, 22:00Видео
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева разгромил «Янг Бойз», «Астон Вилла» обыграла «Маккаби», «Бетис» – «Лион», «Црвена Звезда» победила «Лилль»
вчера, 21:59
Президент «Райо» о «Лехе», высмеявшем раздевалку стадиона клуба: «Отвратительно и неописуемо. Роналду и Месси не жаловались, а в «Лехе» игроков такого статуса нет»
вчера, 21:45
«МЮ» на 3 года забанил фаната, назвавшего болельщиков «Челси» «мальчиками по вызову», а Далота – геем
вчера, 21:43
В «Лехе» высмеяли раздевалку стадиона «Райо», открытого почти 50 лет назад. Поляки отметили отсутствующее освещение, сломанные вешалки, стопку полотенец и коробки с бутылками
вчера, 21:07Фото
Шесть человек арестованы во время пропалестинских и произраильских протестов перед матчем «Виллы» и «Маккаби» в ЛЕ. Троих из них задержали за проявление расизма
вчера, 21:06
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
вчера, 20:50Тесты и игры
У Антони 6+2 в 10 матчах сезона за «Бетис». Сегодня забил «Лиону»
вчера, 20:49
Лапочкин о судействе в матче «Спартак» – «Локомотив»: «Кукуян должен был удалить Баринова при счете 3:0. Он сделал наступ с продиром, имея карточку»
вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ и энциклопедия «Рувики» создадут базу знаний о российском футболе
29 минут назад
Романо о слухах, что ван Дейк собирался перейти в «Реал» летом: «Вирджил очень хотел остаться в «Ливерпуле», он доверял проекту. Изучение ситуации – часть работы агентов»
вчера, 22:35
У Оздоева 2 дубля и ассист в трех последних матчах за ПАОК. Магомед сделал голевой пас в игре с «Янг Бойз» в ЛЕ
вчера, 22:10
Лига конференций. «Кристал Пэлас» обыграл АЗ, «Динамо» Киев забило 6 голов «Зриньски», «Шахтер» победил «Брейдаблик», «Майнц» – «Фиорентину»
вчера, 22:02
«Ман Сити» и УЕФА не позволили Каррагеру посмотреть матч ЛЧ с «Боруссией» на фанатской трибуне дортмундцев. Публичную поддержку одной из команд ТВ-экспертом посчитали неуместной
вчера, 21:54
«Коринтианс» просит Депая покинуть люкс в отеле, обходящийся клубу в 250 тысяч реалов в месяц. Мемфис отказывается съезжать: форварду должны 23 млн реалов
вчера, 21:54
Ineos совладельца «МЮ» Рэтклиффа выплатит около 5,5 млн фунтов компенсации для урегулирования судебного спора с «Тоттенхэмом» из-за поставки машин
вчера, 21:29
Аморим про оборону «МЮ»: «Ноттингем» нанес 17 ударов по нашим воротам – это недопустимо. Нельзя продолжать пропускать столько голов, мы обязаны это изменить»
вчера, 21:22
О чем спорили футболисты «Спартака» – эмоции после победы над «Локомотивом» в Кубке
вчера, 21:07ВидеоСпортс"
Гвардиола о матче с «Ливерпулем»: «Главный соперник «Ман Сити» в последние 9-10 лет – нет смысла говорить, насколько он хорош. Играть против него – удовольствие. Мы готовы»
вчера, 20:40