Дегтярев о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Великий хоккеист и русский человек, который этим гордится. Входит в Putin Team, как и все мы – это важно»
Михаил Дегтярев оценил 900-й гол Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).
Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил это достижение.
– Что скажете про Овечкина и про рекорд?
– Поздравляем. Великий хоккеист, русский человек, который этим гордится и входит, как и все мы, в Putin Team. Это важно, – сказал Дегтярев.
«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
