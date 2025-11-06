Михаил Дегтярев оценил 900-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил это достижение.

– Что скажете про Овечкина и про рекорд?

– Поздравляем. Великий хоккеист, русский человек, который этим гордится и входит, как и все мы, в Putin Team. Это важно, – сказал Дегтярев.

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб