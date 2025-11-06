Россия обжаловала в CAS решение FIS о недопуске лыжников на турниры.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что решение о недопуске лыжников на международные старты обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В октябре совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) оставил в силе отстранение россиян, которое длится с 2022 года.

«Апелляция на решение совета FIS уже направлена в CAS. Минспорт, ОКР и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов.

Позиция России усилена недавним судебным прецедентом в санном спорте и бобслее, подтвердившим дискриминационный характер отстранений.

Мы считаем недопуск российских спортсменов к международным стартам абсолютно неприемлемым и противоречащим духу и принципам Олимпийской хартии.

Мы продолжим последовательно, через судебные инстанции добиваться восстановления справедливости и равных условий участия российских спортсменов в международных соревнованиях», – заявил Дегтярев.

