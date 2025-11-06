Владимир Путин: «Доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%. Спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху»

Владимир Путин: спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху.

Президент России заявил, что власти страны продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков.

«Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху», – отметил Путин в ходе международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Он также заявил, что доля детей в России, систематически занимающихся спортом, превышает 93%.

«Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными», – цитирует президента РИА Новости.

«Приоритетное внимание уделяем развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. Строим и крупные стадионы, спорткомплексы, и небольшие для ежедневных занятий в объектах: в школах, вузах, парках, дворах», – сказал Путин.

«Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений, останавливаться мы, конечно, не собираемся», – приводит слова главы государства РИА Новости .

Также Путин поблагодарил «Газпром» и лично председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера за работу по строительству спортивных объектов в России.

«Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа («Газпром – детям») развивается. Ну и передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно. Спасибо большое», – сказал президент РФ, обращаясь к Миллеру.