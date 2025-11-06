51

Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс

Камила Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022.

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей россиянку Анну Щербакову.

Второе место занимает еще одна представительница России Александра Трусова. Третья – бельгийка Луна Хендрикс

Изначально победа была присуждена Камиле Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после выявленного нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Отсчет срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

В конце октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
