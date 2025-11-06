Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс

Камила Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022.

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей россиянку Анну Щербакову .

Второе место занимает еще одна представительница России Александра Трусова. Третья – бельгийка Луна Хендрикс .

Изначально победа была присуждена Камиле Валиевой , однако ее результаты были аннулированы после выявленного нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества триметазидин. Отсчет срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

В конце октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей