  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости
2

«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости

1. «Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде в 11-м туре Мир РПЛ – 5:3! Это повторение рекорда по результативности в московских дерби. Валерий Карпин проиграл Михаилу Галактионову в 5-й раз подряд.

«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Артем Дзюба, вышедший на третье место по матчам в РПЛ, с пенальти пробил выше ворот на 95-й минуте. «Рубин» победил «Крылья Советов» – 2:0.

«Краснодар» нанес «Ахмату» Черчесова первое поражение в РПЛ – 2:0. Кордоба и Коста забили, Агкацев отбил пенальти, Ндонга удалили – он плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта.

2. После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском: «Закрой рот, черное говно». Игрок «Краснодара» это опровергает: «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: «La concha tu madre» – перевод все знают». «Ахмат» обратится в КДК РФС из-за возможного оскорбления на расовой почве.

3. «Челси» вырвал победу у «Ливерпуля» на 96-й благодаря голу Эстевао – 2:1. «Красные» проиграли три матча подряд впервые с весны 2023-го, а Виртц все еще не забивает.

В других матчах «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд» (а ведь писали, что в случае поражения Аморима могли уволить), «Арсенал» победил «Вест Хэм» (2:0), «Тоттенхэм» одолел «Лидс» (2:1). «Арсенал» опередил «Ливерпуль» и будет лидером АПЛ после 7-го тура.

4. «Реал» дома победил «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги. У Винисиуса дубль, Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили после фола на бразильце.

5. В FONBET КХЛ «Шанхай» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Нефтехимик». Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Евгении Кузнецове во время матча: «Кузя, в Челябинске лучше торчать!»

6. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в 6-м туре Бундеслиги – 3:0, Кейн снова забил. «Байер» обыграл «Унион» (2:0), «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1).

7. Бывший тесть Кокорина якобы вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой в «Кофемании», утверждает Иван Карпов. Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка.

8. В Серии А «Интер» разгромил «Кремонезе» (4:1), «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Аталанта» и «Комо» поделили очки (1:1).

9. СКА не планирует увольнять Ларионова, руководство клуба полностью поддерживает тренера, пишет «Матч ТВ». Появилась информация, что Майк Бэбкок возглавит «Ак Барс». По другим инсайдам, клуб дал Гатиятулину время на исправление ситуации.

10. Единая лига ВТБ. 44 очка Брайса и Бингэма на двоих помогли УНИКСу разгромить «Зенит», «Самара» уступила «Автодору».

11. Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й, Албона и Сайнса дисквалифицировали. Ферстаппен обвинил Норриса в помехе в квалификации, пилот «Макларена» ответил: «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются».

12. На компанию Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей.

13. ФСБ задержала в Самаре лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов.

14. Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо» и впервые за 17 лет не попал в топ-2.

15. «Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает.

Цитаты дня.

«Будь Сперцян мужчиной, он бы извинился за оскорбление Ндонга. Тот плакал. Если бы Усман мог выйти один на один с ним, показал бы, кто какого цвета». Гендиректор «Ахмата» о стычке

«Кто первый чисто делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей». Евгений Плющенко – фигуристкам на тренировке

Писарев про РПЛ: «16 Талалаевых – это перебор, 16 Семаков – скучно. Сергей – замечательный, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию, разве плохо, когда тренер может выдать что-то эдакое?»

Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»

Гвардиола призвал каталонцев поучаствовать в митинге в поддержку Палестины: «В результате геноцида погибли тысячи детей. Только организованное гражданское общество может спасти жизни»

Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России. Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
3110 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала
132756 минут назад
😎 Спортс“ открывает вакансию дизайнера соцсетей
86сегодня, 03:50
Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»
10сегодня, 03:22
МЛС. Три ассиста Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд», «Канзас Сити» без Шапи проиграл 0:3 «Миннесоте», «Атланта» Миранчука встретится с «Лос-Анджелесом» в ночь на понедельник
22сегодня, 02:51
Писарев считает, что Аршавин талантливее Глушенкова: «Андрей подтвердил качество в Европе. Пусть недолго, но поиграл в «Арсенале»
12сегодня, 02:49
Месси сделал 3 ассиста в матче с «Нью-Инглэнд». У форварда «Интер Майами» 24+14 в 26 играх сезона МЛС
28сегодня, 01:47
Это «Морской бой» – но про футбол! Выбирайте клуб
вчера, 22:30Тесты и игры
Слот впервые проиграл три матча подряд в качестве тренера
41вчера, 22:04
Алонсо про 3:1 с «Вильярреалом»: «У «Реала» всегда один подход – стараться доминировать и играть как можно выше. Очень хорошая победа. Понравился Винисиус, он расшатывал оборону»
22вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА принимает «Шинник», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
46 минут назадLive
Юлманд о 2:0 с «Унионом»: «Байер» сделал очередной шаг вперед. Вышедшие на замену игроки показали мастерство»
16 минут назад
«Брентфорд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
31 минуту назад
Радимов о 5:3 «Локо» и «Динамо»: «Космическая игра, безумные скорости, но парад ошибок в обороне — просто дичь»
144 минуты назад
ЦСКА – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
4сегодня, 04:07
«Челестини — лучший трансфер лета, но беда ЦСКА в атаке: нет форварда и игроков первой линии нужного уровня». Непомнящий об армейцах
1сегодня, 03:39
«Сочи» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 14:15
сегодня, 03:34
«Оренбург» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
4сегодня, 02:59
Компани о 3:0 с «Айнтрахтом»: «Очень хорошая игра против соперника, которого «Бавария» уважает. Мы прибавляли по ходу матча»
2сегодня, 02:34
Кордоба после 2:0 с «Ахматом»: «Многие начали говорить, что «Краснодар» уже не борется за чемпионство. Мы вернулись»
1сегодня, 02:18