«Локомотив» обыграл «Динамо» в дерби с 8 голами, Сперцяна обвиняют в расизме, «Челси» одолел «Ливерпуль», победы «МЮ», «Реала» и «Арсенала» и другие новости

1. «Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде в 11-м туре Мир РПЛ – 5:3! Это повторение рекорда по результативности в московских дерби. Валерий Карпин проиграл Михаилу Галактионову в 5-й раз подряд .

«Акрон» сдержал «Зенит» – 1:1. Артем Дзюба, вышедший на третье место по матчам в РПЛ, с пенальти пробил выше ворот на 95-й минуте. «Рубин» победил «Крылья Советов» – 2:0.

«Краснодар» нанес «Ахмату» Черчесова первое поражение в РПЛ – 2:0. Кордоба и Коста забили, Агкацев отбил пенальти , Ндонга удалили – он плечом разбил губу Сперцяну во время конфликта.

2. После матча Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском: «Закрой рот, черное говно». Игрок «Краснодара» это опровергает : «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: «La concha tu madre» – перевод все знают». «Ахмат» обратится в КДК РФС из-за возможного оскорбления на расовой почве.

3. «Челси» вырвал победу у «Ливерпуля» на 96-й благодаря голу Эстевао – 2:1. «Красные» проиграли три матча подряд впервые с весны 2023-го, а Виртц все еще не забивает .

В других матчах «Манчестер Юнайтед» обыграл «Сандерленд» (а ведь писали , что в случае поражения Аморима могли уволить), «Арсенал» победил «Вест Хэм» (2:0), «Тоттенхэм» одолел «Лидс» (2:1). «Арсенал» опередил «Ливерпуль» и будет лидером АПЛ после 7-го тура.

4. «Реал» дома победил «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги. У Винисиуса дубль , Мбаппе забил и сделал ассист, Моуриньо удалили после фола на бразильце.

5. В FONBET КХЛ «Шанхай» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Нефтехимик». Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Евгении Кузнецове во время матча: «Кузя, в Челябинске лучше торчать!»

6. «Бавария» разгромила «Айнтрахт» в 6-м туре Бундеслиги – 3:0, Кейн снова забил. «Байер» обыграл «Унион» (2:0), «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Лейпцигом» (1:1).

7. Бывший тесть Кокорина якобы вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой в «Кофемании», утверждает Иван Карпов. Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка.

8. В Серии А «Интер» разгромил «Кремонезе» (4:1), «Лацио» сыграл 3:3 с «Торино», «Аталанта» и «Комо» поделили очки (1:1).

9. СКА не планирует увольнять Ларионова, руководство клуба полностью поддерживает тренера, пишет «Матч ТВ». Появилась информация, что Майк Бэбкок возглавит «Ак Барс». По другим инсайдам, клуб дал Гатиятулину время на исправление ситуации.

10. Единая лига ВТБ. 44 очка Брайса и Бингэма на двоих помогли УНИКСу разгромить «Зенит», «Самара» уступила «Автодору».

11. Гран-при Сингапура-2025. Расселл выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й, Албона и Сайнса дисквалифицировали . Ферстаппен обвинил Норриса в помехе в квалификации, пилот «Макларена» ответил : «Это же «Ред Булл», они всегда жалуются».

12. На компанию Ильи Авербуха подали в суд с требованием взыскать 17 млн рублей.

13. ФСБ задержала в Самаре лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов.

14. Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» проиграл «Динамо» и впервые за 17 лет не попал в топ-2.

15. «Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает.

Цитаты дня.

«Будь Сперцян мужчиной, он бы извинился за оскорбление Ндонга. Тот плакал. Если бы Усман мог выйти один на один с ним, показал бы, кто какого цвета ». Гендиректор «Ахмата» о стычке

«Кто первый чисто делает четверной сальхов, тому 10 тысяч рублей» . Евгений Плющенко – фигуристкам на тренировке

Писарев про РПЛ: «16 Талалаевых – это перебор, 16 Семаков – скучно . Сергей – замечательный, но я наперед знаю любую его пресс-конференцию, разве плохо, когда тренер может выдать что-то эдакое?»

Аморим про «МЮ»: «Боишься потерять работу, когда нужно платить по счетам, а у меня такого чувства нет. Я страдаю не из-за потери работы, а из-за поражений»

Гвардиола призвал каталонцев поучаствовать в митинге в поддержку Палестины: «В результате геноцида погибли тысячи детей. Только организованное гражданское общество может спасти жизни»

Вячеслав Колосков: «Израиль – агрессор, в отличие от России . Его неотстранение – очередные двойные стандарты от ФИФА»